Уши сложились — а жизнь хозяина изменилась: почему эта кошка делает дом уютнее

Шотландская вислоухая кошка, известная во всём мире под названием скоттиш-фолд, заслужила особую любовь за трогательную внешность и мягкий нрав. Эти животные стали настоящими звёздами соцсетей и постоянными спутниками городских жителей. Они сочетают в себе компактные размеры, дружелюбный характер и минимальные требования к уходу, что делает их идеальными питомцами для семьи или одинокого человека.

Уникальная внешность

Главная "визитная карточка" породы — необычные уши. В отличие от большинства кошек, у скоттиш-фолдов они загибаются вперёд и вниз, создавая выражение, напоминающее мордочку совы. Такая особенность обусловлена генетической мутацией, влияющей на хрящевую ткань. При правильном разведении она не вредит здоровью животного, а лишь подчёркивает его обаяние.

Основные характеристики

Эти кошки среднего размера, с плотным телосложением и крепкими лапами. У них широкая грудная клетка и округлая мордочка, что придаёт породе ещё больше шарма. Несмотря на внешнюю "игрушечность", скоттиш-фолды подвижны и любят игры, хотя в целом они спокойнее многих других пород.

Разнообразие окрасов

Шерсть шотландских вислоухих может быть как однотонной (белой, чёрной, кремовой, голубой), так и с рисунком: табби, мрамор, черепаховый вариант. Такая палитра позволяет выбрать питомца буквально "на вкус и цвет".

Сравнение: скоттиш-фолд и другие популярные породы