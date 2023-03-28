Король Великобритании Карл III получил официальное прошение об отставке от первого министра Шотландии Николы Стерджен. Сама она сообщила об этом в своих соцсетях.

"Только что подписала формальное письмо об отставке и покинула Бьют-хаус в последний раз. Следующая остановка - парламент Шотландии, где я с гордостью проголосую за Хамзу Юсафа как за шестого по счёту первого министра Шотландии"

Ранее сообщалось, что новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения государства Хамза Юсаф, он возглавит шотландское правительство.