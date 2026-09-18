Самокатчиков хотят взять под полный контроль: одних штрафов для снижения аварийности уже мало

Конфискация средств индивидуальной мобильности (СИМ) и введение системы лицензирования для их пользователей могут стать основными методами борьбы с аварийностью, заявил заведующий кафедрой организации дорожного движения МАДИ, доктор технических наук, профессор Султан Жанказиев. В интервью NewsInfo эксперт подчеркнул, что мягкие меры регулирования больше не справляются с темпами роста этого рынка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане полиция города Алматы провела масштабные рейды, по итогам которых на штрафстоянки отправили более 9 тысяч электросамокатов. Сотрудники правоохранительных органов изымали технику кикшеринговых компаний за движение по тротуарам и отсутствие у водителей прав соответствующей категории.

По мнению эксперта, российская система регулирования существенно отстала от взрывного роста популярности самокатов и сейчас ситуацию необходимо исправлять радикальными методами. Эксперт настаивает на приоритете мер принуждения над попытками диалога.

"Это означает, что сейчас необходимо рассматривать концепцию кнута больше, чем концепцию пряника. Один из методов принуждения к правильному поведению в публичном пространстве самокатчиков и иных пользователей СИМ является их конфискация. Законодательно это не закреплено, к сожалению, окончательно. Но если бы эта мера была, я абсолютно уверен, она работала бы эффективно", — отметил Жанказиев.

Специалист полагает, что для владельцев частной техники угроза изъятия имущества станет серьезным сдерживающим фактором. При этом для пользователей кикшеринга требуются дополнительные инструменты давления — от кратного повышения тарифа при плохом рейтинге до пожизненного запрета на аренду.

Для реализации таких сценариев необходимо изменить юридический статус устройств. Существующее регулирование в сфере безопасности микромобильности пока не позволяет полноценно администрировать нарушения.

"Вторая мера — это полностью лишение права управления, но для этого необходимо, чтобы самокаты были признаны транспортным средством, в отношении которого требует система регистрации. То есть их надо не только оснастить государственными регистрационными знаками, необходимо. Предусмотреть какую-то форму лицензирования права пользования по типу водительских удостоверений", — пояснил специалист.

Жанказиев добавил, что без внедрения обязательных номеров и обучения пользователей хаос на дорогах будет только нарастать. В экспертном сообществе все чаще звучат предложения о том, что статус водителя должен накладывать на самокатчиков полноценную ответственность.

Также обсуждается идентификация личности через государственные сервисы для пресечения поездок под чужими аккаунтами. В некоторых городах уже идут на крайние меры — например, запрет проката в отдельных муниципалитетах показал готовность властей к жестким решениям. Кроме того, надзорные органы обратили внимание на работу курьерских служб, для которых готовят новые ограничения при движении по тротуарам.

"Если этого не сделать, мы будем наблюдать усугубление, усложнение ситуации. С позиции социального спроса рынок растёт суперопережающими темпами. Надо бы угадать этот рост и попытаться зарегулировать на берегу. Этого не произошло. Значит, сейчас можно только хирургически пытаться лечить", — подытожил Султан Жанказиев.

Читайте также