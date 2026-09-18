Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Электросамокаты
Электросамокаты
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:17

Самокатчиков хотят взять под полный контроль: одних штрафов для снижения аварийности уже мало

Конфискация средств индивидуальной мобильности (СИМ) и введение системы лицензирования для их пользователей могут стать основными методами борьбы с аварийностью, заявил заведующий кафедрой организации дорожного движения МАДИ, доктор технических наук, профессор Султан Жанказиев. В интервью NewsInfo эксперт подчеркнул, что мягкие меры регулирования больше не справляются с темпами роста этого рынка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане полиция города Алматы провела масштабные рейды, по итогам которых на штрафстоянки отправили более 9 тысяч электросамокатов. Сотрудники правоохранительных органов изымали технику кикшеринговых компаний за движение по тротуарам и отсутствие у водителей прав соответствующей категории.

По мнению эксперта, российская система регулирования существенно отстала от взрывного роста популярности самокатов и сейчас ситуацию необходимо исправлять радикальными методами. Эксперт настаивает на приоритете мер принуждения над попытками диалога.

"Это означает, что сейчас необходимо рассматривать концепцию кнута больше, чем концепцию пряника. Один из методов принуждения к правильному поведению в публичном пространстве самокатчиков и иных пользователей СИМ является их конфискация. Законодательно это не закреплено, к сожалению, окончательно. Но если бы эта мера была, я абсолютно уверен, она работала бы эффективно", — отметил Жанказиев.

Специалист полагает, что для владельцев частной техники угроза изъятия имущества станет серьезным сдерживающим фактором. При этом для пользователей кикшеринга требуются дополнительные инструменты давления — от кратного повышения тарифа при плохом рейтинге до пожизненного запрета на аренду.

Для реализации таких сценариев необходимо изменить юридический статус устройств. Существующее регулирование в сфере безопасности микромобильности пока не позволяет полноценно администрировать нарушения.

"Вторая мера — это полностью лишение права управления, но для этого необходимо, чтобы самокаты были признаны транспортным средством, в отношении которого требует система регистрации. То есть их надо не только оснастить государственными регистрационными знаками, необходимо. Предусмотреть какую-то форму лицензирования права пользования по типу водительских удостоверений", — пояснил специалист.

Жанказиев добавил, что без внедрения обязательных номеров и обучения пользователей хаос на дорогах будет только нарастать. В экспертном сообществе все чаще звучат предложения о том, что статус водителя должен накладывать на самокатчиков полноценную ответственность.

Также обсуждается идентификация личности через государственные сервисы для пресечения поездок под чужими аккаунтами. В некоторых городах уже идут на крайние меры — например, запрет проката в отдельных муниципалитетах показал готовность властей к жестким решениям. Кроме того, надзорные органы обратили внимание на работу курьерских служб, для которых готовят новые ограничения при движении по тротуарам.

"Если этого не сделать, мы будем наблюдать усугубление, усложнение ситуации. С позиции социального спроса рынок растёт суперопережающими темпами. Надо бы угадать этот рост и попытаться зарегулировать на берегу. Этого не произошло. Значит, сейчас можно только хирургически пытаться лечить", — подытожил Султан Жанказиев.
Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кажется, экономим, а делаем наоборот: 5 привычек, из-за которых машина тратит больше топлива 12.09.2026 в 15:49

Многие способы сэкономить на заправке только ускоряют износ ключевых узлов, заставляя владельцев переплачивать за будущий ремонт вместо ожидаемой выгоды.

Читать полностью » Всё сделали за три минуты, но проблема появилась позже: опасная ошибка при замене шин 12.09.2026 в 11:58

Малейшая ошибка при установке колес запускает процесс, который неизбежно превращает поездку в опасное испытание с вибрацией руля и износом тормозов.

Читать полностью » Запаска может стать ненужной: безвоздушные шины уже умеют переживать проколы 11.09.2026 в 16:01

Индустрия спецтехники постепенно отказывается от традиционных камер в пользу полимерных каркасов, но переход на гражданские машины уперся в неожиданный барьер.

Читать полностью » АвтоВАЗ оформил права на фразу: что стоит за неожиданным решением автогиганта 11.09.2026 в 13:24

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал NewsInfo регистрацию "АвтоВАЗом" слогана "Можно, а зачем?".

Читать полностью » Seat оказался слишком дешевым для Volkswagen: марку хотят закрыть ради Cupra 11.09.2026 в 12:04

Стало известно, что немецкий автогигант пересматривает свое будущее до конца десятилетия, жертвуя узнаваемыми брендами ради новой финансовой модели.

Читать полностью » Залить хоть целую емкость: почему одно решение может резко обострить нехватку бензина 11.09.2026 в 11:26

Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил NewsInfo, почему новые правила могут усугубить ситуацию с топливом для автовладельцев.

Читать полностью » Маткапитал хотят направить на покупку машины: для семей готовят новое правило 10.09.2026 в 15:52

Семьи снова обсуждают возможность оплаты транспорта государственными сертификатами, пока эксперты спорят об условиях новой программы утилизации.

Читать полностью » Эти две кнопки в машине умеют больше, чем кажется: стекла закроются даже без мотора 10.09.2026 в 13:41

Многие владельцы машин годами пользуются лишь базовыми возможностями кнопок, не подозревая о существовании скрытых алгоритмов работы привычных систем.

Читать полностью »

Новости
Еда
Грибники со стажем делают это всегда: простой алгоритм, который спасает от опасных находок
Общество
Демографию предлагают спасать не пособиями: названы две меры, способные вызвать громкий спор
Садоводство
Не покупайте гортензию по картинке: как выбрать куст, который переживет московскую зиму
Общество
Переписка в соцсетях может стать договором займа: какие сообщения убедят суд
Еда
Горчица делает пресную еду ярче, но организм может ответить резко: вот кому приправа противопоказана
Еда
Все делают по привычке — и зря: какой лук превращает котлеты в провал
Общество
Дешевый тариф выглядит слишком заманчиво: чем рискуют покупатели SIM-карт на маркетплейсах
Красота и здоровье
Возраст берет память под прицел: после пятидесяти особенно полезна одна активность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet