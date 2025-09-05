Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фото из столицы: почему кикшеринговые номера исчезают один за другим

В столице пользователи кикшеринга заклеивают и снимают номера самокатов, чтобы избежать штрафов

В столице набирает обороты новая проблема: всё больше пользователей кикшеринговых самокатов скрывают регистрационные номера. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits, опубликовавший фотоотчёты читателей.

Как прячут номера

Судя по опубликованным снимкам, москвичи используют разные способы, чтобы сделать номер нечитаемым:

  • заклеивают буквы и цифры малярным скотчем;

  • выцарапывают или вырезают символы;

  • полностью снимают табличку с номером;

  • оставляют номера намеренно загрязнёнными, чтобы скрыть часть символов.

Почему это происходит

С 2023 года самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально внесены в правила дорожного движения. Пользователей приравняли к водителям, что автоматически сделало их участниками движения с полным набором обязанностей.

А уже с 2024 года кикшеринговые сервисы обязаны штрафовать нарушителей. Суммы внушительные:

  • езда вдвоём,

  • передача самоката несовершеннолетнему,

  • и другие нарушения могут обойтись пользователю в штраф до 150 тысяч рублей.

Очевидно, именно желание избежать наказаний стало основной причиной массового сокрытия регистрационных номеров.

