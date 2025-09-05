Фото из столицы: почему кикшеринговые номера исчезают один за другим

В столице набирает обороты новая проблема: всё больше пользователей кикшеринговых самокатов скрывают регистрационные номера. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits, опубликовавший фотоотчёты читателей.

Как прячут номера

Судя по опубликованным снимкам, москвичи используют разные способы, чтобы сделать номер нечитаемым:

заклеивают буквы и цифры малярным скотчем;

выцарапывают или вырезают символы;

полностью снимают табличку с номером;

оставляют номера намеренно загрязнёнными, чтобы скрыть часть символов.

Почему это происходит

С 2023 года самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально внесены в правила дорожного движения. Пользователей приравняли к водителям, что автоматически сделало их участниками движения с полным набором обязанностей.

А уже с 2024 года кикшеринговые сервисы обязаны штрафовать нарушителей. Суммы внушительные:

езда вдвоём,

передача самоката несовершеннолетнему,

и другие нарушения могут обойтись пользователю в штраф до 150 тысяч рублей.

Очевидно, именно желание избежать наказаний стало основной причиной массового сокрытия регистрационных номеров.