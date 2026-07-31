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Мужчина с бородой на электросамокате
Мужчина с бородой на электросамокате
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:29

Самокатчиков хотят приравнять к водителям: станет ли безопаснее движение на дорогах

За владельцами электросамокатов необходимо закрепить статус полноценных водителей, подчеркнул член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. В комментарии NewsInfo парламентарий назвал это нужным шагом для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, озвученный .

Ранее в экспертном сообществе и законодательных органах неоднократно обсуждалась инициатива по наделению пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) статусом водителей.

В частности, специалистами прорабатываются новые правила для владельцев маломобильных средств передвижения, призванные упорядочить этот сегмент транспорта.

Ефимов отмечает, что существующая городская среда зачастую спроектирована без учета интересов пешеходов. Депутат подчеркнул, что безопасность граждан, закрепленная в Конституции, должна стать приоритетом при организации дорожного пространства.

"Вводить обязательно надо права для владельцев электросамокатов. С правой стороны им надо ездить, они должны знать правила движения", — пояснил Ефимов.

Парламентарий убежден, что массовое использование электросамокатов в текущих условиях преждевременно из-за отсутствия профильной инфраструктуры. Он напомнил о радикальном опыте Парижа, где муниципальные власти пошли на ограничение проката из-за высокой плотности потока и узкого уличного пространства, где запреты на кикшеринг множатся в разных городах. Также стоит учитывать, что отсутствие штрафов влияет на безопасность самокатов, повышая риск аварийных ситуаций.

Отдельное внимание парламентарий уделил вопросу воспитания культуры поведения: современные пользователи СИМ зачастую игнорируют базовые навыки безопасности, которыми с детства владеют обычные пешеходы. По словам Ефимова, отсутствие четких механизмов контроля приводит к печальным последствиям.

"Нам надо защищать здоровье людей, особенно детей", — добавил Ефимов.

Развитие микромобильности требует комплексного подхода, при котором культура безопасного вождения электросамокатов должна сопровождаться качественным обучением. Важно помнить, что даже типичные ситуации на дорогах, такие как проезд неправильных перекрестков, требуют от участников движения строгого соблюдения установленных норм.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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