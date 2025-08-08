Одна ошибка на коврике — и позвоночник перестаёт поддаваться

Можно ли уменьшить боль и деформации при сколиозе без операций и дорогостоящего лечения? Оказывается — да. При грамотном подходе йога способна стать не просто поддержкой, а эффективным методом самопомощи для людей с этим диагнозом. Главное — понимать, как и зачем она работает, и какие позы действительно приносят облегчение, а не вред.

Почему йога — это больше, чем растяжка

Сколиоз — это искривление позвоночника вбок, и он может вызывать дискомфорт, асимметрию тела и даже боль. Однако отказ от физической активности — далеко не лучшее решение.

Регулярная, но адаптированная практика йоги помогает:

снять мышечное напряжение,

укрепить слабые мышцы,

постепенно вернуть симметрию тела.

Йога-инструктор Соня Лус Костанца, специалист по работе с осанкой, подчёркивает:

"Эффективность достигается, если занятия проходят под руководством специалиста, который знает, как работать с искривлением позвоночника. Важно корректное выравнивание тела и работа с балансом мышц, особенно в области бёдер и плеч".

Но важно помнить: йога не лечит сколиоз мгновенно. Это путь маленьких шагов. Регулярные практики могут существенно уменьшить боль и улучшить гибкость, если соблюдать технику и не гнаться за прогрессом.

6 поз йоги, которые действительно работают

Вот проверенные позы, которые помогают поддерживать здоровье спины при сколиозе:

Собака мордой вниз

Удлиняет позвоночник, укрепляет руки и ноги. Балансирует плечи и таз. Можно адаптировать позу, используя стул.

Растянутая поза щенка

Упрощённый вариант собаки — колени на полу, больше комфорта и возможности для удлинения позвоночника.

Поза птички и собаки (bird dog)

Развивает стабильность таза и активирует мышцы кора. Отличная практика осознанности тела.

Боковая планка

Укрепляет глубокие мышцы спины, косые мышцы живота и стабилизаторы позвоночника. Может выполняться и на предплечье, и с опорой на колено — в зависимости от уровня подготовки.

Скручивание в кресле

Подходит для офиса или дома. Легко контролировать глубину скручивания. Особенно эффективно при сколиозе грудного отдела.

Поза треугольника у стены

Помогает выровнять таз, укрепляет ноги и вытягивает боковые части туловища. Стена помогает избежать ошибок в выравнивании.

Несколько практических советов

Всегда консультируйтесь с врачом перед началом занятий.

Завершайте практику расслаблением лёжа на спине — это помогает нервной системе адаптироваться.

Работайте с зеркалом или под присмотром, чтобы избежать перекосов.

И главное — не спешите. В случае со сколиозом медленно — значит правильно.