Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов. Они выявили, что бактерии Acinetobacter baylyi непрерывно подавляют активацию токсичного белка CreT с помощью системы CRISPR/Cas, что позволяет им избегать гибели и продолжать существование.

Также обнаружена встроенная система самоуничтожения, активируемая при атаке вирусов-бактериофагов, которые нарушают работу CRISPR/Cas. Это предотвращает распространение вирусов среди микробных популяций.

Эти открытия могут привести к созданию новых версий геномных редакторов, а также обеспечить методы быстрого обнаружения и управления антивирусными белками ACR.

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