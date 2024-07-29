Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов. Они выявили, что бактерии Acinetobacter baylyi непрерывно подавляют активацию токсичного белка CreT с помощью системы CRISPR/Cas, что позволяет им избегать гибели и продолжать существование.
Также обнаружена встроенная система самоуничтожения, активируемая при атаке вирусов-бактериофагов, которые нарушают работу CRISPR/Cas. Это предотвращает распространение вирусов среди микробных популяций.
Эти открытия могут привести к созданию новых версий геномных редакторов, а также обеспечить методы быстрого обнаружения и управления антивирусными белками ACR.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilkasan 02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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