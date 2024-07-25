Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство для навигации незрячих людей, которое определяет расстояние до препятствий до 4 метров и их тип. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" и направлен на создание высокотехнологичного медицинского оборудования.

Устройство использует два типа датчиков для работы в звуковой и световой средах, что обеспечивает высокую точность и безопасность. Обнаруженные препятствия классифицируются по степени опасности, и пользователю сообщается о них при помощи вибрации и голосовых оповещений.

Компактное устройство автономно, работает до 10 часов в активном режиме и до 300 часов в режиме ожидания. Вибрационная обратная связь усиливается по мере приближения к препятствию, а конструкция позволяет комфортное использование в любой руке, сообщает ТАСС.

Фото: agenciabrasil.gov.br/Antonio Cruz/Abr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)