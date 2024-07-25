Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство для навигации незрячих людей, которое определяет расстояние до препятствий до 4 метров и их тип. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" и направлен на создание высокотехнологичного медицинского оборудования.
Устройство использует два типа датчиков для работы в звуковой и световой средах, что обеспечивает высокую точность и безопасность. Обнаруженные препятствия классифицируются по степени опасности, и пользователю сообщается о них при помощи вибрации и голосовых оповещений.
Компактное устройство автономно, работает до 10 часов в активном режиме и до 300 часов в режиме ожидания. Вибрационная обратная связь усиливается по мере приближения к препятствию, а конструкция позволяет комфортное использование в любой руке, сообщает ТАСС.
Фото: agenciabrasil.gov.br/Antonio Cruz/Abr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)
Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения РФ и Запада
Желание международной военно-политической организации НАТО расширить сферу влияния привело к развалу безопасности, которая существовала между РФ и европейскими государствами. Об этом в социальных сетях написал профессор Школы бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, информирует РИА Новости.
Экоактивисты из движения Letzte Generation парализовали работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Экоактивисты из движения Letzte Generation временно остановили работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, одного из крупнейших в Германии.
В России создали зубные импланты, обработанные лазером
В Сеченовском университете создали первый зубной имплант, обработанный лазером.
Обладатель импланта Neuralink Арбо: было страшно участвовать в эксперименте
Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо сообщил, как отбирали людей для проведения эксперимента, о поддержке со стороны родственников и друзей и о том, что понимал, на какие риски идёт. Об этом он информировал РИА Новости.