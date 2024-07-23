Ученые из Корейского института энергетических исследований разработали метод, позволяющий обезвреживать хладагент HFC-134a, используемый в кондиционерах и холодильниках, который обладает в 1,3 тыс. раз более мощным парниковым действием, чем углекислый газ. Метод включает использование катализатора из красного шлама, побочного продукта производства алюминия, который обычно утилизируется путем захоронения и вызывает проблемы загрязнения.
Катализатор показал высокую эффективность, разлагая более 99% хладагента в течение 100 часов. Также была отмечена возможность производства этого катализатора в больших объемах, что делает технологию потенциально пригодной для масштабного использования.
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