Ученые обнаружили в реке Ангаре древний вид байкальских рачков, Eulimnogammarus verrucosus, который, вероятно, жил на прибрежных территориях Байкала около 5,5 миллионов лет назад. Это открытие говорит о значительных изменениях в климате и экосистеме Байкала за миллионы лет, так как сейчас эти рачки отсутствуют в самом озере, но найдены в более теплой Ангаре.
Анализ показал, что рачки смогли адаптироваться к новым условиям в реке после ее образования примерно 100-150 тысяч лет назад. Исследование также выявило существование нескольких похожих видов этих рачков, что подчеркивает уникальность и биологическое разнообразие данного региона.
Фото: commons.wikimedia.org/Ксения Верещагина (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Honda представила обновленную версию минивэна Odyssey по цене от 42 тысяч долларов
Honda представила обновленную версию своего минивэна Odyssey, который находится на рынке уже семь лет. Это второй рестайлинг текущего пятого поколения модели.
FT: Байден навряд ли успеет одобрить новую помощь Киеву до окончания своего срока
У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена навряд ли хватит времени принять новый пакет помощи для Украины до того, как он покинет пост президента. Об этом информирует британская деловая газета Financial Times.
Nature: белковые сигнатуры в крови служат маркерами 67 заболеваний, включая рак
Исследование ученых из Лондонского университета королевы Марии и Берлинского института здравоохранения показало, что белковые сигнатуры в крови могут предсказывать наличие 67 заболеваний, включая рак и болезни двигательных нейронов.
В США обнаружили, что заболевания ЖКТ могут предшествовать разрыву аневризмы
Исследователи из Университета Пенсильвании выявили связь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частотой образования и разрыва аневризм мозга.