Ученые обнаружили в реке Ангаре древний вид байкальских рачков, Eulimnogammarus verrucosus, который, вероятно, жил на прибрежных территориях Байкала около 5,5 миллионов лет назад. Это открытие говорит о значительных изменениях в климате и экосистеме Байкала за миллионы лет, так как сейчас эти рачки отсутствуют в самом озере, но найдены в более теплой Ангаре.

Анализ показал, что рачки смогли адаптироваться к новым условиям в реке после ее образования примерно 100-150 тысяч лет назад. Исследование также выявило существование нескольких похожих видов этих рачков, что подчеркивает уникальность и биологическое разнообразие данного региона.

Фото: commons.wikimedia.org/Ксения Верещагина (Creative Commons Attribution 4.0 International license)