Ученые из Московского физико-технического института разработали методику получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала, используемую в регенеративной медицине. МСК могут трансформироваться в костные, хрящевые и жировые ткани и продуцируют важные для иммунной системы вещества, сообщает Газета.Ру.
Эти клетки получают из костного мозга и костной ткани через процессы, включающие центрифугирование и ферментацию. Технология предлагает новые возможности для клеточной терапии, включая лечение разнообразных заболеваний.
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