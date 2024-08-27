Учёные ПНИПУ доказали, что астрология не является наукой и основана на устаревших данных

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выступили с критикой астрологии, заявив, что она не является научной дисциплиной.
Они подчеркнули, что за последние столетия положение звёзд и конфигурация созвездий значительно изменились, тогда как методы составления гороскопов остались неизменными и основаны на устаревших данных.
Преподаватель астрономии и заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров отметил, что астрология не развивается и не делает новых открытий, продолжая полагаться на непроверенные гипотезы.
Результаты масштабных исследований показали, что точность астрологических предсказаний не превышает уровень случайного угадывания и иногда даже ниже. Популярность астрологии, по мнению ученых, возрастает в периоды социальной нестабильности и личных кризисов, когда люди ищут утешение и объяснения происходящему. Однако это не делает астрологию более достоверной.
Один из экспертов, Константин Антипьев добавил, что исторически зодиакальные созвездия получили свои названия благодаря удобству для людей прошлого, а изменения в их обозначениях иногда происходили под влиянием политической конъюнктуры.
Фото: flickr.com/skyseeker (CC BY 2.0 license)
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