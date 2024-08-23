На границу космоса запустят стратостат с телескопом для наблюдения за горячими экзопланетами

NASA готова к запуску воздушного шара над Антарктидой на границу с космосом для изучения экзопланет. О миссии под названием EXCITE (EXoplanet Climate Infrared Telescope) в агентстве рассказали в четверг.

EXCITE представляет собой высокочувствительный инфракрасный телескоп, установленный на стратостате. Он поднимется над Антарктидой на высоту 40 км — туда, где кончается атмосфера и начинается космическое пространство.

Цель миссии — наблюдение за горячими юпитерами, гигантскими газовыми экзопланетами с температурой в тысячи градусов. Они совершают один оборот по орбите и вокруг своей оси за один-два дня — то есть всегда повёрнуты одной стороной к своей звезде из-за приливной блокировки.

"EXCITE может дать нам трёхмерную картину атмосферы и температуры планеты, собирая данные в течение всего времени, пока планета вращается вокруг своей звезды. Раньше было сделано лишь несколько подобных измерений. Для них требуется очень стабильный телескоп, способный отслеживать планету в течение нескольких дней подряд", — говорит Питер Наглер из Центра космических полётов имени Годдарда NASA.

Например, чтобы собрать данные за полные сутки на экзопланете WASP-43 b продолжительностью 22 часа, понадобилось 60 часов времени космического телескопа "Хаббл" и 46 — "Спитцер".

"А на полюсе звезды, которые мы будем изучать, не заходят, поэтому наши наблюдения не будут прерваны", — объясняет Кайл Хелсон из Мэрилендского университета.

Научные воздушные шары NASA упрощают доступ к ближнему космосу для проведения научных исследований и совершенствования технологий в таких областях, как астрофизика, гелиофизика и атмосферные исследования.