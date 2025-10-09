Научный коллапс под флагом США: предупреждение из Беркли

Политика в области науки в США снова оказалась в центре внимания. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом американское научное сообщество переживает глубокий кризис, связанный с сокращением финансирования, увольнением исследователей и заморозкой ряда государственных программ. Против таких решений выступил Джон Кларк, лауреат Нобелевской премии по физике 2025 года, известный своими работами в области квантовой механики. Учёный назвал действия президента угрозой для всей научной системы страны.

Влияние политики на науку

После январской инаугурации администрация Трампа кардинально изменила курс в отношении научных проектов. Из федеральных агентств стали массово увольнять исследователей, а бюджеты на фундаментальные разработки урезали в несколько раз. Это вызвало тревогу не только среди учёных, но и среди представителей частных лабораторий, которые напрямую зависят от государственного финансирования.

"Это парализует значительную часть научных исследований в Соединенных Штатах", — заявил физик Джон Кларк агентству AFP.

Кларк подчеркнул, что знает многих коллег, чьи лаборатории остались без поддержки, а гранты были внезапно приостановлены. По его словам, подобные решения подрывают десятилетиями выстроенную инфраструктуру американской науки.

Кто такой Джон Кларк

Британский исследователь, родившийся в 1942 году, посвятил всю карьеру физике твёрдого тела и квантовым системам. Он работал в Калифорнийском университете в Беркли, где руководил лабораторией сверхпроводящих квантовых устройств. В 2025 году Кларк был удостоен Нобелевской премии вместе с французом Мишелем Деворе и американцем Джоном Мартинисом за открытия, продвинувшие технологии квантовых вычислений. Эти работы стали основой для создания квантовых процессоров, используемых сегодня в исследовательских центрах и стартапах, связанных с искусственным интеллектом и обработкой больших данных.

Учёный отметил, что в их время исследователи могли свободно работать с обширными ресурсами и чувствовали поддержку государства. Именно это, по его мнению, позволило американской науке десятилетиями быть лидером в мире.

"Катастрофа" и её последствия

"Если так продолжится, это будет катастрофа", — предупредил профессор Джон Кларк из Калифорнийского университета в Беркли.

Он отметил, что даже если нынешнее правительство сменится, восстановление научного потенциала США займёт не менее десяти лет. Разорванные связи между университетами и агентствами, потеря исследователей и остановка инфраструктурных проектов приведут к серьёзным последствиям не только для Америки, но и для глобального научного сообщества.

"Если нынешнее правительство наконец уйдёт в отставку, может потребоваться десятилетие, чтобы вернуться к тому, что было полгода назад", — сказал он.

По мнению физика, последствия могут оказаться столь глубокими, что учёные будут вынуждены уезжать в Европу и Азию, где наука остаётся приоритетом.

Голоса других лауреатов

Не только физики выразили тревогу. Американка Мэри Э. Брункоу, получившая Нобелевскую премию по медицине в 2025 году, в интервью AFP также подчеркнула важность сохранения государственной поддержки исследовательских программ. По её словам, наука не может развиваться в условиях постоянной нестабильности и политического давления.

"Государственное финансирование научных исследований — это основа прогресса", — отметила лауреат Мэри Э. Брункоу.

По данным AFP, ряд представителей Нобелевского комитета высказали мнение, что агрессивная политика Белого дома может привести к утрате США их статуса ведущей научной державы. Это отразится не только на американских университетах, но и на международных партнёрствах, включая программы обмена и совместные проекты с Европой и Азией.

Сравнение: Наука тогда и сейчас

Период Финансирование исследований Поддержка молодых учёных Государственные программы 1980-2000-е Рост инвестиций, новые лаборатории Сильные университетские гранты Активное развитие NASA, NIH, DOE 2020-2025 Сокращение бюджетов Прекращение грантовых программ Заморозка проектов и увольнения

Согласно анализу независимых научных центров, объём финансирования фундаментальных исследований в США снизился на 27% по сравнению с уровнем десятилетней давности. Многие лаборатории были вынуждены прекратить работу или перейти под частную опеку.

Советы шаг за шагом: как выживают лаборатории

Учёные всё чаще переходят на частные гранты и международные консорциумы. Университеты открывают совместные программы с европейскими институтами. Молодые исследователи ищут позиции за рубежом, где условия стабильнее. Развиваются онлайн-платформы для обмена опытом и данных. Стартапы в области квантовой и медицинской физики ищут спонсоров вне США.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сокращение госфинансирования науки.

Последствие: отток кадров, закрытие лабораторий.

Альтернатива: расширение налоговых льгот для инвесторов в научные проекты.

Ошибка: политизация исследований.

Последствие: разрушение международного имиджа.

Альтернатива: независимый научный совет при Конгрессе.

Ошибка: сокращение грантов.

Последствие: снижение количества открытий.

Альтернатива: партнёрские программы с частным сектором.

А что если наука уйдёт из США?

Если крупнейшие исследовательские центры переместятся в другие страны, это может кардинально изменить мировой баланс технологий. Европа и Азия уже активно развивают квантовые проекты и нанотехнологии, а Китай и Южная Корея инвестируют миллиарды в искусственный интеллект. Потеря лидерства в этих областях может стоить США не только экономического, но и стратегического преимущества.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Частный сектор получает больше свободы Потеря кадров и экспертов Появляются международные консорциумы Утечка мозгов за границу Повышается роль университетов Замедление технологического прогресса

FAQ

Как США могут вернуть лидерство в науке?

Необходимо восстановить долгосрочные государственные программы и вернуть финансирование фундаментальных исследований.

Сколько времени займёт восстановление системы?

По оценке Кларка, не менее десяти лет при условии смены курса правительства.

Что будет с международными проектами?

Некоторые из них уже перенесены в Европу, другие ждут новых источников финансирования.

Мифы и правда

Миф: частные компании способны полностью заменить государственные инвестиции.

Правда: без госпрограмм фундаментальные исследования невозможны.

Миф: сокращение финансирования повысит эффективность.

Правда: наоборот, это ведёт к разрушению исследовательских структур.

Миф: наука не зависит от политики.

Правда: политические решения напрямую влияют на доступ к ресурсам и кадрам.

Исторический контекст

В истории США уже были периоды, когда наука оказывалась под давлением — например, во времена маккартизма в 1950-х годах. Но даже тогда сохранялось понимание её стратегической важности. Сегодня, по мнению многих исследователей, ситуация куда опаснее: впервые под угрозой оказались базовые институты, определяющие будущее технологий и экономики.