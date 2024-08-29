Ученые нашли самую тяжелую антиматерию в истории — что это значит для будущего Вселенной

Международная команда физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США обнаружила самое тяжелое из известных ядер антиматерии в ускорителях частиц. Это открытие было опубликовано в научном журнале Nature.

Физики нашли следы антиматерии среди частиц, возникающих при 6 миллиардах столкновений на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC).

Новую частицу ученые назвали антигиперводород-4. Она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона (бариона со странным кварком).

Исследователи надеются, что изучение этой уникальной частицы позволит выявить ключевые различия между материей и антиматерией, что поможет понять, почему Вселенная преимущественно состоит из материи, хотя антиматерия была создана в равном количестве в момент Большого взрыва.

"Наши знания о материи и антиматерии указывают на то, что, кроме противоположных электрических зарядов, они обладают одинаковыми свойствами — одинаковой массой, временем жизни и взаимодействиями. Однако вопрос о том, почему во Вселенной преобладает материя, до сих пор остается открытым", — отметил соавтор исследования, аспирант Института современной физики в Китае Цзюньлинь Ву.

Ученые также обнаружили, что как гиперводород-4, так и его антиматериальный аналог, антигиперводород-4, очень быстро распадаются.

Следующим шагом исследователей станет сравнение масс античастиц и частиц, что может дать новые подсказки о происхождении нашей материально насыщенной Вселенной.

Фото: commons. wikimedia.org/Maximilien Brice (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).