Ученые нашли самую тяжелую антиматерию в истории — что это значит для будущего Вселенной

Международная команда физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США обнаружила самое тяжелое из известных ядер антиматерии в ускорителях частиц. Это открытие было опубликовано в научном журнале Nature.
Физики нашли следы антиматерии среди частиц, возникающих при 6 миллиардах столкновений на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC).
Новую частицу ученые назвали антигиперводород-4. Она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона (бариона со странным кварком).
Исследователи надеются, что изучение этой уникальной частицы позволит выявить ключевые различия между материей и антиматерией, что поможет понять, почему Вселенная преимущественно состоит из материи, хотя антиматерия была создана в равном количестве в момент Большого взрыва.
"Наши знания о материи и антиматерии указывают на то, что, кроме противоположных электрических зарядов, они обладают одинаковыми свойствами — одинаковой массой, временем жизни и взаимодействиями. Однако вопрос о том, почему во Вселенной преобладает материя, до сих пор остается открытым", — отметил соавтор исследования, аспирант Института современной физики в Китае Цзюньлинь Ву.
Ученые также обнаружили, что как гиперводород-4, так и его антиматериальный аналог, антигиперводород-4, очень быстро распадаются.
Следующим шагом исследователей станет сравнение масс античастиц и частиц, что может дать новые подсказки о происхождении нашей материально насыщенной Вселенной.
Фото: commons. wikimedia.org/Maximilien Brice (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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