Новый пептид: jткройте секрет мгновенного похудения и защиты от Альцгеймера

Небольшая экспериментальная молекула помогла мышам с предрасположенностью к ожирению похудеть и защитила их от образования токсичных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследование было опубликовано в журнале European Journal of Pharmacology (Eur. J. Pharmacol).

Пептид CART был впервые обнаружен в 1998 году датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Установлено, что это вещество в высокой концентрации присутствует в гипоталамусе — одной из ключевых областей мозга. Однако из-за барьера между кровеносной системой мозга и остального тела, введение пептида животным для изучения его функций было затруднено.

В новом исследовании ученые разработали модифицированную версию пептида, способную проникать в мозг из крови.

После многократного введения модифицированного пептида мыши, страдающие ожирением и преддиабетом, начали есть меньше и теряли вес. Также в их мозге наблюдалось образование новых нервных клеток и снижение уровня тау-белка, который участвует в развитии болезни Альцгеймера.

Ведущий автор исследования, Ленка Малетинска, предположила, что анорексигенные (подавляющие аппетит) пептиды могут также снижать риск деменции, способствуя образованию новых нервных клеток. Результаты исследования подтверждают эту гипотезу.

Теперь перед учеными стоит задача выяснить, какие молекулы взаимодействуют с CART, чтобы лучше понять механизм его действия.

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