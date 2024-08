Земля могла быть полностью покрыта льдом: новое открытие переворачивает науку

Исследователи из University College London (UCL) представили новые доказательства в поддержку гипотезы "Земля-снежок", опубликовав результаты своего исследования в Journal of the Geological Society of London. В их работе показано, что геологическое образование Порт-Аскайг, охватывающее районы Ирландии и Шотландии, сохраняет достаточно полные сведения о древнем глобальном оледенении, известном как "стертовское" оледенение, которое произошло приблизительно 717-658 миллионов лет назад.

Криогеновое оледенение, вероятно, сыграло важную роль в формировании континентальных ландшафтов и биоразнообразия в поздний неопротерозойский период. Однако исследование этого периода осложнялось из-за неполной осадочной летописи и трудностей в точном датировании ледниковых слоев.

В ходе исследования были проанализированы более 2000 зерен циркона из 11 образцов песчаника, взятых с различных стратиграфических уровней формации Порт-Аскайг. Результаты подтвердили, что эта формация содержит значительные данные о процессе дегляциации, произошедшей около 662,7 миллионов лет назад.

Исследование также выявило изменения в составе песчаников, которые свидетельствуют о воздействии ледников на более древние архейские и палеопротерозойские породы.

Полученные данные показывают, что ледники были более динамичными и местами теплыми, чем предполагалось ранее, что влияло на транспортировку осадков и формирование континентальных окраин.

Гипотеза "Земля-снежок" (Snowball Earth hypothesis) — теория, предполагающая, что в определённые периоды около 650-700 миллионов лет назад Земля могла быть почти полностью покрыта льдом от полюсов до экватора. Эти глобальные оледенения, известные как криогенные эры, могли сыграть важную роль в эволюции жизни и формировании геологических структур планеты.

Согласно гипотезе, такие условия могли возникнуть из-за снижения уровня углекислого газа в атмосфере и ослабления парникового эффекта, что привело к значительному охлаждению планеты. Со временем, из-за накопления углекислого газа из вулканов, Земля постепенно вышла из состояния "снежка", что привело к глобальному потеплению и таянию льдов, создавая благоприятные условия для развития жизни, включая появление многоклеточных организмов.

