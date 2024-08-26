Вас обманывали: древние останки в Африке не говорят правды о наших предках

Как география находок влияет на наше понимание эволюции человека

В журнале Nature Ecology & Evolution опубликовано исследование, проведенное учеными из Университета Джорджа Вашингтона, которое ставит под сомнение наше традиционное представление об эволюции человека. В работе обсуждается, как концентрация древних останков в ограниченных районах, таких как Восточно-Африканская рифтовая система (EARS), может искажать наше понимание реального хода эволюционного процесса.

Восточная ветвь EARS представляет собой лишь небольшую часть африканского континента, занимая около 1% его территории. Несмотря на это, здесь найдено большинство ископаемых останков ранних гомининов — наших древних предков. Однако это не означает, что гоминины обитали исключительно в этом регионе.

Наоборот, высокая концентрация останков может объясняться тем, что именно в этой области условия были наиболее благоприятными для сохранения окаменелостей.

Исследователи выяснили, что экология восточной ветви EARS не является типичной для всего континента. Изучив современных млекопитающих, живущих в рифтах, они обнаружили, что данные, основанные только на восточной ветви, не отражают все разнообразие видов.

То же самое верно и для современных приматов — церкопитеков: данные из одного региона не передают полной картины черепной морфологии этих видов.

Авторы исследования предлагают использовать современные виды, обитающие в рифтах, как аналоги для более точной реконструкции среды обитания древних гомининов.

Они подчеркивают важность изучения географического распределения морфологических изменений у ранних гомининов, чтобы оценить, насколько репрезентативны ископаемые образцы, найденные в восточной ветви EARS.

Таким образом, новое исследование призывает пересмотреть подход к интерпретации данных о ранней эволюции человека, учитывая возможные искажения, связанные с географической локализацией находок.

Фото: commons.wikimedia.org/Tkgd2007 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).