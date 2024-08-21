Океаны поднимаются быстрее, чем мы думали — будущее планеты под угрозой

Недавние исследования показывают, что в Антарктиде происходит послеледниковое поднятие, которое может значительно повлиять на уровень мирового океана. Ожидается, что вклад Антарктиды в повышение уровня моря может сократиться на 40%, но это напрямую зависит от объема использования ископаемого топлива.
В настоящее время около 700 миллионов человек проживают на прибрежных территориях, и к концу столетия ущерб от повышения уровня моря может исчисляться триллионами долларов. Учёные, включая Терри Уилсона из Университета Огайо, выяснили, что под антарктическими льдами находятся мягкие участки земли, которые быстро изменяются.
3D-модели показывают, что при умеренном таянии уровень моря может подняться на 1,7 метра к 2500 году, а в случае интенсивного таяния — на 19,5 метров. Это связано с увеличением объема воды в океане. Однако замедленное таяние льда может замедлить этот процесс и продлить существование ледников.
Исследователи акцентируют внимание на необходимости точных данных, особенно из Западной Антарктиды, чтобы лучше прогнозировать последствия для прибрежных стран. Уровень моря уже создает проблемы для уязвимых островных государств, таких как Кирибати, где местное население сталкивается с трудностями в защите своих домов от наводнений.
Гомес и его коллеги уверены, что сокращение выбросов парниковых газов поможет сохранить ледники и защитить прибрежные территории от катастрофических последствий изменения климата.
Фото: commons.wikimedia.org/Marco Ottobelli (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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