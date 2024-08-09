Российские ученые разрабатывают технологию, которая поможет в лечении наследственных заболеваний

Ученые научно-технологического университета "Сириус" работают над созданием передовой технологии генной терапии для лечения наследственных заболеваний, в том числе гемофилии B. Эта разработка позволит снизить стоимость лечения и создать серию уникальных прототипов препаратов.

Вместо вирусных векторов будут использованы липосомные наночастицы с системами редактирования ДНК, что обеспечит безопасность и долгосрочный эффект терапии. Университет "Сириус", созданный в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина, активно развивает проекты в различных областях науки, включая генную терапию и редактирование генома, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilkasan 02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)