Российские ученые разрабатывают технологию, которая поможет в лечении наследственных заболеваний

Ученые научно-технологического университета "Сириус" работают над созданием передовой технологии генной терапии для лечения наследственных заболеваний, в том числе гемофилии B. Эта разработка позволит снизить стоимость лечения и создать серию уникальных прототипов препаратов.
Вместо вирусных векторов будут использованы липосомные наночастицы с системами редактирования ДНК, что обеспечит безопасность и долгосрочный эффект терапии. Университет "Сириус", созданный в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина, активно развивает проекты в различных областях науки, включая генную терапию и редактирование генома, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilkasan 02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины
Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Эксперт по ЖКХ Бондарь: вопрос удаления бездомных из ЖК может быть неправомерным
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул, что вопрос устранения бездомных из жилых комплексов сложен и требует учета прав как жильцов, так и самих бездомных.
Диетолог Соломатина: для снижения жира на животе следует употреблять зелень
Жир на животе часто образуется из-за продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар, крахмал и алкоголь, которые увеличивают аппетит и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови.