Учёные опровергли миф: uрафит в древних породах — не доказательство жизни

Учёные из Оттавского университета в Канаде опровергли гипотезу о наличии древнейших следов жизни в осадочных породах возрастом 3,9 миллиарда лет. Согласно их анализу, углерод, содержащийся в этих породах, не имеет биологического происхождения. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Команда исследовала железистые образования из комплекса Саглек-Хеброн, расположенного на территории Нунатсиавут на севере Канады. Ранее считалось, что графит (кристаллическая форма углерода) в этих образованиях образовался благодаря деятельности бактерий.
Используя микрорамановскую спектроскопию для детального анализа изотопных сигнатур, учёные установили, что графит мог возникнуть из метаморфических жидкостей, образовавшихся при распаде исходных материалов.
Таким образом, кристаллический углерод признан абиотическим, то есть не связанным с живыми организмами. Это подтверждается его петрографическими, геохимическими и спектроскопическими характеристиками.
Учёные подчеркнули, что их открытие важно для поиска следов жизни как в далёком прошлом Земли, так и на других планетах.
Фото: commons. wikimedia. org/NASA (public domain).
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