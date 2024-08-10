Шокирующий прогноз: глобальное потепление может разрушить Землю уже в этом веке

Современное повышение температуры атмосферы на Земле вызывает дальнейшие климатические изменения на планете. Об этом цепном процессе рассказала международная группа ученых в журнале Nature Communications.
В исследовании ученые рассмотрели изменения в четырех ключевых для климата Земли природных системах: Атлантические течения, тропические леса Амазонии, ледники Арктики и Антарктики. Уже наблюдаются проблемы в каждой из них, но если перемены в одной из этих систем станут критическими, то, по принципу домино, они распространятся по всей планете.
Компьютерные модели показали, что при сохранении текущих климатических тенденций уже в этом веке вероятность необратимого перелома составляет 45%. Этот риск будет увеличиваться с ростом температуры на каждые 0,1°C после превышения порога в 1,5°C, прогнозируют эксперты.
Чтобы избежать климатической катастрофы, ученые заключили, что необходимо достичь и поддерживать нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2100 году.
Большинство стран мира уже разработали программы по достижению углеродной нейтральности в различные сроки. Наша страна планирует достичь этой цели к 2060 году.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Makarov (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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