Опасные химикаты в вашей воде: новый способ обнаружения шокирует

Американские исследователи из Техасского университета в Остине разработали новый метод обнаружения фторорганических соединений (ПФАС) в водоемах. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

К группе ПФАС относится более 15 тысяч синтетических химических соединений. Их высокая устойчивость обусловлена прочной фтор-углеродной связью, которая является одной из самых крепких в органической химии. ПФАС практически не разлагаются в естественных условиях, за что их называют "вечными химикатами".

Недавние исследования показали, что эти соединения накапливаются в организме и могут вызывать рак и другие серьезные заболевания.

Новый метод заключается в пропускании образцов через мощное магнитное поле с последующим считыванием радиоволн, испускаемых атомами. Это позволяет определить состав изотопов углерода в молекуле и получить уникальный химический отпечаток вещества.

Так как смесь углеродных изотопов, связывающихся с каждым атомом фтора, уникальна для метода производства химического вещества, эту информацию можно использовать как химический "отпечаток пальца" для идентификации отдельных соединений.

По словам ученых, углеродные изотопы также могут быть использованы для обнаружения поддельных лекарств и других веществ.

Фото: commons. wikimedia.org/Vyatsu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).