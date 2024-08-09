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Nature: повышение температуры на Земле изменит климат
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Риск катастрофы: как текущие выбросы приведут к глобальному потеплению на 1,5 °C и больше

Nature: повышение температуры на Земле изменит климат

Согласно последним данным, при нынешних тенденциях выбросов значительно увеличивается вероятность временного превышения глобального потепления на 1,5 °C, установленного Парижским соглашением.

Постоянное превышение этого порога может запустить процесс климатического перелома. В исследовании, анализировавшем различные сценарии будущих выбросов, использовалась упрощенная модель Земли, включающая четыре взаимосвязанных элемента климатического перелома.

Результаты показывают, что при соблюдении текущей политики существует 45%-ный риск климатического перелома к 2300 году, даже если температура позже опустится ниже 1,5 °C.

Кроме того, установлено, что риск дальнейшего перелома увеличивается с каждым дополнительным 0,1 °C превышения температуры выше 1,5 °C и значительно ускоряется при достижении отметки в 2,0 °C. Чтобы минимизировать долгосрочные риски, крайне важно достичь и поддерживать нулевые выбросы парниковых газов к 2100 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Scott Kelly (public domain).

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