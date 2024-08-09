Невероятное открытие: что на самом деле вызывает подъем континентов

Британские ученые из Саутгемптонского университета обнаружили механизм в земной мантии, который отвечает за подъем континентов и формирование горных систем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Команда исследовала три геологические зоны, возникшие при распаде суперконтинента Гондвана. Одна из этих зон расположена вдоль побережья Индии, другая — в Бразилии, а третья окружает Центральное плато в Южной Африке.

Используя топографические карты, исследователи показали, что эти участки совпадают с континентальными границами, что свидетельствует о их происхождении в результате рифтинга материковых плит.

Компьютерное моделирование выявило, что континентальные рифты нарушают мантию, вызывая образование глубоких волн, которые распространяются к центру континента.

Затем ученые проанализировали данные о минералах и показали, что подъем и эрозия на плато происходили вглубь континента примерно в то же время и с той же скоростью, что и волны в мантии. Это подтверждает, что обе особенности ландшафта, вероятно, были вызваны одним и тем же процессом континентального распада.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).