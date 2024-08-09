Невероятное открытие: что на самом деле вызывает подъем континентов

Британские ученые из Саутгемптонского университета обнаружили механизм в земной мантии, который отвечает за подъем континентов и формирование горных систем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.
Команда исследовала три геологические зоны, возникшие при распаде суперконтинента Гондвана. Одна из этих зон расположена вдоль побережья Индии, другая — в Бразилии, а третья окружает Центральное плато в Южной Африке.
Используя топографические карты, исследователи показали, что эти участки совпадают с континентальными границами, что свидетельствует о их происхождении в результате рифтинга материковых плит.
Компьютерное моделирование выявило, что континентальные рифты нарушают мантию, вызывая образование глубоких волн, которые распространяются к центру континента.
Затем ученые проанализировали данные о минералах и показали, что подъем и эрозия на плато происходили вглубь континента примерно в то же время и с той же скоростью, что и волны в мантии. Это подтверждает, что обе особенности ландшафта, вероятно, были вызваны одним и тем же процессом континентального распада.
Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).
Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины
Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Эксперт по ЖКХ Бондарь: вопрос удаления бездомных из ЖК может быть неправомерным
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул, что вопрос устранения бездомных из жилых комплексов сложен и требует учета прав как жильцов, так и самих бездомных.
Диетолог Соломатина: для снижения жира на животе следует употреблять зелень
Жир на животе часто образуется из-за продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар, крахмал и алкоголь, которые увеличивают аппетит и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови.