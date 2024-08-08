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Nature: проект ИИ GROVER может читать ДНК человека как текст
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Будущее медицины: новый AI-проект расшифровывает наш генетический код

Nature: проект ИИ GROVER может читать ДНК человека как текст

Исследователи из Биотехнологического центра Технического университета Дрездена создали проект GROVER, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, который рассматривает генетическую ДНК как текст. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence.

Учёные подчеркнули значимость анализа человеческого генома и персонализированной медицины в современной науке. С момента открытия структуры ДНК исследователи стремились расшифровать содержащуюся в ней информацию. Было установлено, что только небольшая часть генома отвечает за синтез белков.

Модель GROVER показала высокую точность при прогнозировании последовательностей ДНК и извлечении важных биологических данных, включая промоторы генов и области взаимодействия белков с ДНК. Также модель способна изучать эпигенетические процессы, которые происходят за пределами самой ДНК.

Для обучения GROVER разработали специальный словарь, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, который необходим для сжатия данных и позволяет анализировать ДНК как текст.

По мнению учёных, этот проект открывает новые возможности в понимании генетического кода и помогает определить биологическую индивидуальность человека, а также его предрасположенность к различным заболеваниям.

Фото: commons.wikimedia.org/Lbronn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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