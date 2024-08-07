Шокирующая теория: пирамиды Египта возведены с помощью водных технологий

Французские исследователи из Палеотехнического института пришли к выводу, что создатели древнейшей египетской пирамиды — пирамиды Джосера в Саккаре — могли использовать гидравлическую систему для подъема каменных блоков. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
Пирамида Джосера, также называемая Ступенчатой пирамидой, была возведена около 2680 года до нашей эры как гробница для фараона Джосера из Третьей династии. Ее высота составляет 58 метров, и точные методы строительства остаются неизвестными.
Согласно предположениям ученых, вода могла подаваться в две шахты внутри пирамиды. Они считают, что стена Гиср-эль-Мудир, расположенная рядом с пирамидой, могла служить плотиной для улавливания осадка, который мог бы засорить систему лифта. Ранее назначение этой стены было неизвестно.
Исследователи предполагают, что гидравлический подъемник использовался вместе с пандусами и другими способами транспортировки каменных блоков. Работоспособность водного лифта, вероятно, зависела от наличия достаточного количества воды.
Фото: commons.wikimedia.org/Mstyslav Chernov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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