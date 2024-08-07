Страшные пульсары в сердце Млечного Пути: как они пожирают другие звезды

Международная команда астрономов из Германии, США и других стран обнаружила группу экзотических пульсаров в центре галактики Млечный Путь, находящуюся на расстоянии 18 тысяч световых лет от Земли. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Пульсары — это нейтронные звезды, быстро вращающиеся и представляющие собой сверхплотные ядра массивных звезд, оставшиеся после их коллапса.

Согласно выводам исследователей, среди обнаруженных объектов были три так называемых "паучьих пульсара", способных уничтожать другие звезды своими плазменными сетями, а также "пульсар-вампир", который поглощает звезду-компаньона. Эти небесные тела ученые назвали "звездами-монстрами" из-за их разрушительной природы.

Группа странных пульсаров была найдена в шаровом скоплении Terzan 5 — одной из самых "густонаселенных" областей нашей галактики, известной высокой плотностью звезд.

Открытие этого "гигантского скопления" грозных нейтронных звезд может помочь астрономам лучше понять пульсары и влияние, которое эволюция в шаровом скоплении может оказать на них, отметили ученые.

Фото: commons. wikimedia.org/Deborah Lee Soltesz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).