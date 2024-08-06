Революция в науке: Китайские ученые обнаружили на Луне природный графен

Китайские ученые впервые обнаружили природный графен в образцах лунного грунта, доставленных на Землю зондом "Чанъэ-5". Подробности этого открытия были опубликованы в журнале National Science Review.

Команда специалистов из Университета Цзилинь и Китайской академии наук провела тщательный анализ образцов, полученных в 2020 году. Используя специальный спектрометр, они выявили области с высоким содержанием углерода, напоминающего графит. Последующие исследования показали наличие графена в виде хлопьев толщиной от двух до семи слоев в составе оболочек некоторых минералов.

Исследователи выдвинули две гипотезы о происхождении графена в реголите. Согласно первой, графен мог образоваться в результате взаимодействия углерода с железом при высоких температурах. По второй гипотезе, графен сформировался под воздействием солнечного ветра и раскаленной плазмы.

Ученые надеются, что это открытие приведет к разработке новых, более экономичных методов синтеза графена, что расширит его применение. Уже разработаны некоторые нововведения, в частности, в области электроники. Одно из медицинских устройств на основе графена уже готово к испытаниям на людях.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).