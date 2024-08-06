Танзанийский вулкан Олдоиньо-Ленгаи стремительно уходит под землю

Американские исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что необычный вулкан Олдоиньо-Ленгаи в Танзании за последние десять лет постепенно погружается под землю. Эти результаты опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Олдоиньо-Ленгаи — единственный вулкан в мире, который активно извергает карбонатитовую лаву. Этот вид магмы обладает высокой текучестью и содержит большое количество кальция и натрия, но мало кремнезема, из-за чего карбонатитовая магма течет, как обычная вода.

Согласно данным спутниковых наблюдений, Олдоиньо-Ленгаи погружается со скоростью примерно 3,6 сантиметра в год. За период с 2013 по 2023 год его высота, которая составляла 2963 метра, уменьшилась на 36 сантиметров.

Ученые предполагают, что причиной такого явления может быть опустошение резервуара под одним из двух кратеров вулкана. Орбитальные снимки показывают, что территория вокруг северного жерла вулкана оседает с постоянной скоростью.

Исследование также указывает на возможность существования более крупного магматического резервуара на глубине трех и более километров под вулканом.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы Олдоиньо-Ленгаи продолжит как извергаться, так и оседать.

Фото: commons.wikimedia.org/Juan Francisco (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).