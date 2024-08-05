Тропические ледники исчезают на наших глазах: что это значит для планеты

Ученые из Бостонского колледжа выявили, что тропические ледники в высокогорных районах достигли самых малых размеров за последние 11,7 тысячи лет. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.

В рамках работы исследователи проанализировали данные о коренной породе четырех ледников в Андах, обнаружив, что их отступление происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Анализ химического состава недавно обнажившейся коренной породы показал, что таяние ледников началось лишь за последние несколько десятилетий. По мнению исследователей, это связано с глобальным потеплением.

Ученые предупреждают, что тропические ледники находятся на грани исчезновения и их отступление может произойти значительно быстрее, чем ранее считалось.

Фото: commons.wikimedia.org/National Park Service, Alaska Region (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).