Тропические ледники исчезают на наших глазах: что это значит для планеты

Ученые из Бостонского колледжа выявили, что тропические ледники в высокогорных районах достигли самых малых размеров за последние 11,7 тысячи лет. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.
В рамках работы исследователи проанализировали данные о коренной породе четырех ледников в Андах, обнаружив, что их отступление происходит быстрее, чем предполагалось ранее.
Анализ химического состава недавно обнажившейся коренной породы показал, что таяние ледников началось лишь за последние несколько десятилетий. По мнению исследователей, это связано с глобальным потеплением.
Ученые предупреждают, что тропические ледники находятся на грани исчезновения и их отступление может произойти значительно быстрее, чем ранее считалось.
Фото: commons.wikimedia.org/National Park Service, Alaska Region (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Глава МИД Венгрии Сийярто: Тегеран и Тель-Авив на грани войны
Министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Иран и Израиль на грани войны. Это стало ясно после переговоров с главами МИД двух стран, в ходе которых подтвердилось, что кризис на Ближнем Востоке близок к эскалации.
Политолог Марков: визит Шойгу в Иран связан с помощью в атаках на союзников США
Визит секретаря Совбеза и экс-министра МО России Сергея Шойгу в Тегеран может быть связан с оказанием помощи Ирану в нанесении ответных ударов по союзникам Америки. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в Telegram-канале.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.
Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом
Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.