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Science: ледники Анд рекордно уменьшились за последние 11,7 тысячи лет
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Тропические ледники исчезают на наших глазах: что это значит для планеты

Science: ледники Анд рекордно уменьшились за последние 11,7 тысячи лет

Ученые из Бостонского колледжа выявили, что тропические ледники в высокогорных районах достигли самых малых размеров за последние 11,7 тысячи лет. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.

В рамках работы исследователи проанализировали данные о коренной породе четырех ледников в Андах, обнаружив, что их отступление происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Анализ химического состава недавно обнажившейся коренной породы показал, что таяние ледников началось лишь за последние несколько десятилетий. По мнению исследователей, это связано с глобальным потеплением.

Ученые предупреждают, что тропические ледники находятся на грани исчезновения и их отступление может произойти значительно быстрее, чем ранее считалось.

Фото: commons.wikimedia.org/National Park Service, Alaska Region (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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