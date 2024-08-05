Городские деревья в опасности: как искусственное освещение меняет их судьбу

Исследователи из Китайской академии наук выяснили, что высокие уровни искусственного освещения в ночное время могут сделать листья деревьев жестче и менее привлекательными для насекомых, что угрожает пищевым цепочкам в городских экосистемах.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.

Ученые подчеркнули, что световое загрязнение, нарушающее циркадные ритмы и экосистемы по всему миру, оказывает значительное воздействие на растения, которым необходим свет для фотосинтеза.

Они обнаружили, что искусственный свет ночью делает листья деревьев более жесткими и трудными для поедания насекомыми.

Команда ученых пришла к такому выводу после изучения почти 5500 листьев, которые оценивались с точки зрения их привлекательности для насекомых и характеристик, подверженных влиянию искусственного освещения, таких как размер, прочность и содержание влаги.

Они также исследовали уровни питательных веществ и химическую защиту листьев.

При сравнении листьев из городских и природных экосистем, исследователи обнаружили, что листья, собранные в городских условиях, меньше повреждаются насекомыми, что говорит о меньшем интересе насекомых к ним.

Ученые предположили, что деревья, находящиеся под воздействием искусственного освещения ночью, могут дольше заниматься фотосинтезом, что приводит к усиленному производству структурных соединений в листьях и увеличению их жесткости.

Исследователи объяснили, что изменения в структуре листьев связаны с уменьшением численности травоядных насекомых, что, в свою очередь, может привести к сокращению популяций хищных насекомых, насекомоядных птиц и других животных. Эти нежелательные изменения могут стать причиной снижения биологического разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org/Dheera Venkatraman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).