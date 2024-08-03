Новый шаг в лечении болезни Паркинсона: в крови найдены молекулы-маркеры

Японские ученые обнаружили в крови людей молекулы, уровень которых повышается на ранних стадиях болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Результаты исследования были опубликованы в журнале npj Parkinson's Disease.

Специалисты, комментируя это открытие, выразили надежду, что оно может послужить основой для разработки методики раннего выявления данных заболеваний. Тельца Леви представляют собой патологические скопления белков в нервных клетках мозга и служат маркером особой формы болезни Паркинсона и деменции, которые проявляются через двигательные нарушения.

Недавние исследования выявили их сходство с болезнью Альцгеймера. Известно, что все три заболевания развиваются задолго до появления первых симптомов, начинаясь за 10-20 лет до их проявления, и связаны с накоплением белков в клетках мозга.

В рамках нового эксперимента ученые провели анализ крови людей, страдающих болезнью Альцгеймера, Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Исследование позволило выявить молекулы, которые могут диагностировать эти патологии на ранних стадиях.

Также было подтверждено значительное влияние бета-амилоидных белков на развитие болезни Паркинсона.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyatsu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. ).