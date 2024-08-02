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500 млн лет назад Сибирь была океаном — вывод российских ученых
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Скрытая история: как Сибирь превратилась из океана в сушу

500 млн лет назад Сибирь была океаном — вывод российских ученых

Российские геологи провели исследование преобразованных пород в Южной Сибири, что позволило глубже понять древнюю историю этого региона. Пресс-служба Российского научного фонда поделилась подробностями проекта.

Научная работа выявила особенности формирования континентальной коры и возникновения метаморфических пород в Салаирском кряже. Установлено, что в составе этих пород находятся древние лавы, образовавшиеся около 500 миллионов лет назад в древнем океане, где одна литосферная плита погружалась под другую.

Основными веществами, формировавшими древнюю океаническую кору, были офиолиты: базальты, перидотиты и габбро. Области, где эти породы выходят на поверхность, называют офиолитовыми зонами.

Ученые отобрали для анализа образцы, чтобы оценить концентрацию титана, иттрия, циркония, ниобия и иттербия. Концентрация этих элементов не зависит от нагрева, давления и высоких температур.

Результаты экспериментов показали, что Салаирский кряж был дном океана сотни миллионов лет назад и постепенно развивался, формируя континентальную кору. Этот процесс достиг пика 520 миллионов лет назад и завершился 500 миллионов лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org/Perito Moreno (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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