Вселенная под микроскопом: как Большой взрыв изменил все, что мы знали о материи

Американские физики из Йельского университета и Университета Дьюка воспроизвели в лаборатории условия, аналогичные Большому взрыву, чтобы изучить поведение материи в первые моменты после возникновения Вселенной. Они установили, что большая часть окружающего нас вещества сформировалась несколько позже этого начального события.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics Letters B (PLB).

По словам исследователей, в раннем космосе температура была в 250 тысяч раз выше, чем в ядре Солнца, что слишком высоко для формирования протонов и нейтронов, составляющих обычную материю.

Согласно новым расчетам, до 70% некоторых зарегистрированных частиц появились в результате более поздних реакций по мере расширения Вселенной. Об этом свидетельствуют данные экспериментов на коллайдерах.

Ученые также выяснили, что процессы формирования новой материи начались через 0,000001 секунды после Большого взрыва, когда горячий «суп» из первичных субатомных частиц начал остывать в процессе расширения.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA Goddard Photo and Video (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license. ).