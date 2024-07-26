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В России разработали полимерную мембрану для быстрого извлечения CO2 из выхлопов
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В России разработали полимерную мембрану для быстрого извлечения CO2 из выхлопов

Российские учёные разработали новую полимерную мембрану, которая эффективно фильтрует углекислый газ из промышленных выхлопов, превосходя уже существующие аналоги вдвое по избирательности. Эта мембрана, созданная на основе норборнена и модифицированная остатками уксусной кислоты и метана, позволяет пропускать CO2 примерно в 60 раз активнее, чем азот или метан.

Полимер доступен благодаря использованию продуктов нефтепереработки и акриловых мономеров, что облегчает его производство и способствует снижению парникового эффекта за счёт эффективной очистки выхлопных газов, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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