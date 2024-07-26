Российские учёные разработали новую полимерную мембрану, которая эффективно фильтрует углекислый газ из промышленных выхлопов, превосходя уже существующие аналоги вдвое по избирательности. Эта мембрана, созданная на основе норборнена и модифицированная остатками уксусной кислоты и метана, позволяет пропускать CO2 примерно в 60 раз активнее, чем азот или метан.

Полимер доступен благодаря использованию продуктов нефтепереработки и акриловых мономеров, что облегчает его производство и способствует снижению парникового эффекта за счёт эффективной очистки выхлопных газов, сообщает ТАСС.

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