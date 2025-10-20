Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Друзья смотрят фильм
Друзья смотрят фильм
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:31

Когда экран начинает дышать вместе с тобой: эти фильмы сводит с ума даже пульсометры

Исследование Science of Scare: фильм "Синистер" вновь признан самым страшным хоррором

Проект Science of Scare, который ежегодно измеряет уровень страха зрителей с помощью пульсометров, подтвердил — ужастик Скотта Дерриксона остаётся лидером рейтинга, вызывая у аудитории не только мурашки, но и резкие скачки сердцебиения.

Как работает "наука страха"

Команда Science of Scare использует научный подход, чтобы определить, какие фильмы действительно заставляют сердце биться чаще. 250 добровольцев смотрят подборку современных хорроров, надев пульсометры, фиксирующие два ключевых показателя:

  1. средний пульс — насколько быстро сердце бьётся во время просмотра.

  2. вариабельность сердечного ритма — колебания между ударами, которые снижаются, когда человек испытывает тревогу или страх.

На основе этих данных вычисляется Science of Scare Score — интегральный индекс ужаса, выраженный в баллах от 0 до 100.

Почему "Синистер" снова на вершине

Фильм 2012 года о проклятой киноплёнке остаётся эталоном хоррора. При его просмотре у участников исследования пульс подскакивал с 64 до 86 ударов в минуту, а в самых страшных сценах достигал 131 удара. При этом вариативность сердечного ритма снижалась на 21% — показатель, характерный для состояния острого напряжения.

Новые ужастики, ворвавшиеся в рейтинг

В этом году эксперты протестировали десять новых фильмов. Лишь два из них смогли попасть в основной топ-25:

  • "Улыбка-2" Паркера Финна — 7-е место с 79 баллами;

  • "Верни её из мёртвых" братьев Филиппу — 24-е место.

Это подтверждает, что несмотря на новые технологии и приёмы, классические формулы страха всё ещё работают лучше всего.

Сравнение: как распределились баллы

Место Название фильма Год Science of Scare Score
1 Синистер 2012 96
2 Астрал. Онлайн 2020 95
3 Паранормальные явления. Скинамаринк 2022 91
4 Астрал 2010 90
5 Заклятие 2013 88
6 Реинкарнация 2018 81
7 Улыбка-2 2025 79
8 Улыбка 2022 78
9 Шесть демонов Эмили Роуз 2005 76
10 Два, три, демон, приди! 2024 75

Советы шаг за шагом: как провести домашний Science of Scare

  1. Выберите 3-5 фильмов из топа рейтинга.

  2. Приобретите фитнес-браслет или умные часы с функцией измерения пульса.

  3. Подготовьте тёмную комнату, минимум света и максимум звука.

  4. Во время просмотра фиксируйте средний и пиковый пульс.

  5. Сравните показатели между фильмами и определите свой "индекс страха".

Это не только забавный эксперимент, но и способ лучше понять, какие приёмы хорроров влияют лично на вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: смотреть ужастики в компании, постоянно отвлекаясь на разговоры.
    Последствие: фильм теряет эффект погружения, а показатели страха падают.
    Альтернатива: включите наушники и полностью сосредоточьтесь на экране.

  • Ошибка: смотреть хоррор на телефоне.
    Последствие: теряются детали звука и атмосферы.
    Альтернатива: используйте телевизор или проектор с хорошей акустикой.

  • Ошибка: выбирать фильмы по обложке, а не по рейтингу.
    Последствие: можно нарваться на банальные клише.
    Альтернатива: ориентируйтесь на Science of Scare или IMDb Horror Rating.

А что если…

Если вы уверены, что хорроры на вас не действуют, попробуйте посмотреть "Синистер" в одиночку, в тишине и темноте. Исследователи утверждают, что именно изоляция усиливает эффект страха. А если и это не поможет — возможно, вы просто относитесь к 10% людей с низкой реакцией страха, у которых адреналин вырабатывается медленнее.

Плюсы и минусы хорроров

Плюсы Минусы
Помогают снять стресс через контролируемый страх Могут вызвать тревожность у чувствительных зрителей
Повышают уровень адреналина и сердечную активность Не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Способствуют укреплению эмоциональной устойчивости Ночные кошмары и нарушения сна — частое последствие
Отличный повод для тематических вечеров и киновечеринок Дети и подростки могут воспринимать образы слишком буквально

FAQ

Как выбрать самый страшный фильм для вечернего просмотра?
Ориентируйтесь на индекс Science of Scare и отзывы зрителей. "Синистер" и "Астрал. Онлайн" считаются лучшими вариантами для проверки нервов.

Почему старые фильмы часто страшнее новых?
Психологический хоррор, как в "Реинкарнации" или "Шести демонах Эмили Роуз", действует через атмосферу и ожидание, а не через спецэффекты.

Безопасно ли смотреть ужастики людям с проблемами сердца?
Нет. При высоком пульсе (более 120 ударов в минуту) просмотр может стать опасным. Лучше выбирать спокойные триллеры или мистические драмы.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше крови, тем страшнее фильм.
    Правда: уровень страха зависит не от насилия, а от неожиданности и атмосферы.

  • Миф: люди смотрят ужасы только ради адреналина.
    Правда: многие выбирают хорроры ради катарсиса — способа безопасно пережить страх.

  • Миф: хорроры вредны для психики.
    Правда: в умеренных дозах они помогают тренировать стрессоустойчивость.

Исторический контекст

Первый фильм ужасов, "Замок дьявола" (1896), снял француз Жорж Мельес. С тех пор жанр эволюционировал от театральных трюков до сложных психологических сценариев. В XX веке хоррор пережил несколько волн:

  • 1930-е — эпоха монстров ("Дракула", "Франкенштейн");

  • 1970-е — расцвет оккультных сюжетов ("Изгоняющий дьявола");

  • 2000-е — бум "паранормальных явлений" и "фильмов с найденной плёнкой".
    Сегодня научные методы, как Science of Scare, впервые позволяют измерить страх объективно.

Три интересных факта

  1. Во время просмотра "Синистера" у некоторых зрителей фиксировался пульс выше, чем при лёгкой пробежке.

  2. Создатели проекта используют клипы нейробиометрии, чтобы отслеживать микродвижения лица и степень испуга.

  3. Самый "спокойный" хоррор по замерам Science of Scare — "Ведьма из Блэр", у неё всего 22 балла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джейкоб Элорди: сценарий третьего сезона сегодня в 9:57
"Эйфория" становится взрослой: Джейкоб Элорди намекнул, что ждёт зрителей в новом сезоне

Джейкоб Элорди рассказал, что третий сезон "Эйфории" стал самым кинематографичным за всю историю сериала — и даже актеры не знают, чем он закончится.

Читать полностью » Эштон Кутчер признался, что привлекательная внешность мешала развитию его карьеры сегодня в 8:53
Слишком красив, чтобы играть по-настоящему: Кутчер признался, почему режиссёры ему не верили

Эштон Кутчер признался, что привлекательная внешность не всегда помогает в Голливуде — порой она становится настоящим барьером для драматических ролей.

Читать полностью » Источник The Daily Mail: поведение Меган Маркл шокировало принца Уильяма и Кейт Миддлтон сегодня в 7:33
Дворец треснул по шву: как одна вспышка Меган Маркл изменила отношения в королевской семье

Скандал вокруг Меган Маркл вновь всколыхнул британскую прессу: инсайдеры утверждают, что именно один вспыльчивый эпизод навсегда изменил отношения внутри королевской семьи.

Читать полностью » Дайан Китон могла завещать 5 миллионов долларов золотистому ретриверу сегодня в 6:29
Когда наследник виляет хвостом: Голливуд обсуждает самого богатого пса Америки

Появившиеся слухи о завещании Дайан Китон вызвали бурные обсуждения: действительно ли актриса оставила состояние своему псу Реджи?

Читать полностью » Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо сегодня в 5:24
Тихие романы — новые тренды Голливуда: как Эмма Уотсон нашла счастье без папарацци

Эмма Уотсон замечена с новым избранником — IT-предпринимателем, который раньше встречался с Камилой Кабельо. Поклонники обсуждают, серьёзно ли всё между ними.

Читать полностью » Принц Эндрю отказался от королевских титулов и наград после новых обвинений сегодня в 4:18
Тень над короной: младший брат Карла III поставил точку в своей королевской жизни

После лет скандалов и расследований принц Эндрю официально отказался от всех королевских титулов. Это решение навсегда изменит его место в британской монархии.

Читать полностью » Дрю Бэрримор впервые получила дневную премию сегодня в 3:58
Она смеялась над премиями, а потом взяла три сразу: как Дрю Бэрримор покорила дневное телевидение

Почти 40 лет Дрю Бэрримор ждала свой первый "Эмми" — и наконец получила его. Что помогло актрисе добиться признания и почему её ток-шоу покорило зрителей?

Читать полностью » Мартин Скорсезе страдал депрессией и вспышками гнева во время съёмок сегодня в 2:58
Вулкан в костюме режиссера: как Скорсезе справлялся с яростью и депрессией во время съемок культовых фильмов

Экс-жена Скорсезе раскрыла, как гнев и депрессия режиссера влияли на съемки культовых фильмов и его личную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Георгины зарубежной селекции адаптировались к российскому климату и радуют обильным цветением
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные тренировки улучшают работу сердца и мышц — методика доктора Табаты доказала эффективность
Авто и мото
Новые зимние шины требуют 300 км обкатки для надёжного сцепления
Наука
Палеонтолог Уивер: исчезновение динозавров изменило реки Северной Америки
Туризм
Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова
Наука
В Турции раскопали производственные комплексы древней столицы Пурушханда
Дом
Эксперты напомнили: уборка улучшает качество воздуха и предотвращает появление вредителей
Туризм
Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet