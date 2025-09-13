Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя растяжка — Кошка-Корова
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Защемление седалищного нерва: чем оно опаснее привычной грыжи

Георгий Темичев объяснил, какие кардиотренировки безопасны при ишиасе и болях в пояснице

Ишиас — это не просто "прострел" в спине, а состояние, которое способно выбить человека из привычного ритма. Чаще всего его провоцирует грыжа поясничного отдела позвоночника: диск смещается и сдавливает нервные корешки. В этот момент возникает резкая, простреливающая боль, которая мешает наклоняться, поднимать прямую ногу и даже спокойно ходить.

"При ишиасе у людей часто возникает достаточно острая, стреляющая и сложно терпимая боль", — отметил врач спортивной медицины Георгий Темичев.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгких упражнений: ходьба на месте, мини-приседания, простые движения руками лёжа на спине. Делайте 5-8 интервалов по 30 секунд, отдыхая между ними.

  2. Как только боль снизится до 3 баллов из 10, можно добавить кардионагрузку: прогулки, велотренажёр, эллипс или плавание. Эти тренировки безопасны и помогают быстрее восстановиться.

  3. Для укрепления мышц задней поверхности бедра и спины подойдут разгибания колена сидя или лёжа. Выполняйте 3-4 подхода по 15 повторений, увеличивая амплитуду движения постепенно.

  4. Хорошо разгружают позвоночник упражнения "кошка — корова" и растяжка в наклоне. Они улучшают подвижность и снимают спазм.

  5. Через 6-8 недель после стихания симптомов подключайте силовые тренировки: румынская тяга, ягодичный мостик, упражнения с эспандером.

"Если вы чувствуете онемение и слабость, закончите упражнение и отложите занятия", — пояснил Георгий Темичев.

Мифы и правда

  • Миф: при ишиасе нужно полностью лежать и избегать движений.
  • Правда: длительный покой только замедляет восстановление, лёгкая активность ускоряет процесс.
  • Миф: любые упражнения вредят при боли.
  • Правда: важно подбирать щадящие движения и увеличивать нагрузку постепенно.
  • Миф: таблетки всегда решают проблему.
  • Правда: медикаменты снимают боль, но не укрепляют мышцы и не предотвращают рецидив.

FAQ

Как выбрать упражнения при ишиасе?
Опирайтесь на безболезненную амплитуду. Если движение усиливает боль, временно исключите его.

Сколько стоит курс восстановления?
Цена зависит от клиники: от 3 до 10 тысяч рублей за блок физиотерапии и консультации. Домашние упражнения бесплатны.

Что лучше для спины: бассейн или йога?
Плавание снижает нагрузку и укрепляет мышцы, а йога развивает гибкость. В идеале их можно сочетать.

Исторический контекст

Ишиас известен со времён Гиппократа: он описывал боли, "спускающиеся от поясницы к ноге". В XIX веке заболевание связывали с "ревматизмом нервов". Только в XX веке учёные установили прямую связь с межпозвонковыми грыжами. Сегодня диагноз уточняют с помощью МРТ, а лечение стало комплексным — от физиотерапии до малоинвазивных операций.

А что если…

Игнорировать боль и продолжать жить в обычном ритме? В этом случае воспаление может перейти в хроническую форму, а мышцы — ослабнуть. В долгосрочной перспективе это приведёт к новым обострениям и ограничению подвижности.

Интересные факты

  1. По статистике, до 40% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с ишиасом.

  2. Велотренажёр и плавание считаются самыми безопасными видами кардионагрузки при болях в спине.

  3. Сильные ягодицы и задняя поверхность бедра снижают риск рецидива больше, чем любые обезболивающие.

