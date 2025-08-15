Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:50

Обычные упражнения, после которых боль не отпускает неделями

Cleveland Clinic назвала безопасные упражнения при боли от седалищного нерва

Иногда боль в пояснице после тренировки — просто следствие усталости или ошибок в технике. Но если к этому добавляется резкая, "простреливающая" боль, отдающая в ягодицу или ногу, ситуация совсем иная. Это может быть защемление седалищного нерва — состояние, которое без правильного подхода легко усугубить.

Почему это важно

Седалищный нерв — самый крупный в теле человека. Он проходит от поясницы через ягодицы и по задней поверхности ноги, обеспечивая как чувствительность, так и движение. При его сдавливании (из-за грыжи диска, артрита, костных шпор или синдрома грушевидной мышцы) появляются боли, онемение, покалывания и даже слабость в ногах.

Как тренироваться при ишиасе

Главный принцип — не усугублять компрессию нерва. Для начала важно определить причину боли: упражнения, подходящие при спазме грушевидной мышцы, могут быть опасны при грыже диска. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом и физиотерапевтом.

Базовые упражнения

Перед любой активностью полезно "включить" мышцы кора, чтобы разгрузить позвоночник. Один из простых вариантов — втягивание живота лёжа (stomach vacuum), при котором пупок как бы "прижимается" к позвоночнику.

Далее можно добавить:

  • Ягодичный мост — укрепляет ягодицы и мышцы кора без лишней нагрузки на поясницу.
  • Модифицированная планка — безопасно развивает стабильность корпуса.
  • Bird Dog — тренирует баланс и глубокие мышцы спины.
  • Растяжки: подтягивание колена к груди, растяжка задней поверхности бедра и грушевидной мышцы. Каждое упражнение — по 20-30 секунд, повторить 3 раза.

Чего стоит избегать

Список "табу" при ишиасе включает приседания, становую тягу, жим ногами, глубокие наклоны вперёд, бег по жёсткому покрытию, прыжки и резкие скручивания корпуса. Эти движения увеличивают давление на нерв.

Дополнительные способы снять нагрузку

Водная аэробика — отличная альтернатива: вода поддерживает вес тела, разгружая позвоночник и суставы. Также в силовых тренировках лучше временно переключиться на верхнюю часть тела и использовать тренажёры вместо свободных весов.

Факты, которые стоит знать

  • По данным Cleveland Clinic, при грыже диска боль усиливается при наклонах вперёд.
  • Исследование 2017 года в Clinics in Orthopedic Surgery показало, что приседания значительно увеличивают давление на седалищный нерв.
  • Синдром грушевидной мышцы нередко обостряется при длительном сидении, беге на длинные дистанции или езде на велосипеде.

Главное — не игнорировать симптомы и не терпеть боль, надеясь, что "само пройдёт". При правильной стратегии тренировки могут не только не навредить, но и ускорить восстановление.

