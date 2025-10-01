Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стас Пьеха
© commons.wikimedia.org by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:59

Смелость в рваной форме: Пьеха вспоминает свои первые школьные драки

Певец Стас Пьеха поделился воспоминаниями о своём детстве и школьных годах, которые были полны не только музыки и хорового пения, но и конфликтов. В интервью для шоу "Токсики" на платформе VK Video артист откровенно рассказал о драках, в которых принимал участие ещё в хоровом училище в Санкт-Петербурге.

Первые столкновения

Стас вспоминает, что с одноклассниками они часто отправлялись во двор, чтобы устроить "разборку" с кем-то из соседей. По словам певца, это было как испытание на смелость: "Я прихожу с одноклассниками в соседний двор, чтобы показать, как забороть кого-нибудь".

Однажды он заметил парня, с которым решил сразиться. Пьеха предупредил своих товарищей, что собирается ударить противника. Однако ситуация сложилась неожиданно: незнакомец оказался опытным в драках и одержал верх. Певец был побеждён и почувствовал сильный стыд перед друзьями.

Реакция одноклассников

После неприятного инцидента Стас поднял взгляд на своих одноклассников и понял, что они исчезли: "Я прихожу в рваной форме, разодранная спина. Спрашиваю: "Че вы ушли?" А они: "Так урок начался!" Вот такие у меня одноклассники!".

При этом артист отметил, что его всё-таки звали участвовать в подобных "разборках" раньше: он часто был на передовой, когда товарищи устраивали драки, а один из них, Самедов, даже угрожал баллончиком.

Опыт и уроки

Эти детские драки, по словам Пьехи, оставили яркий след в его воспоминаниях. Они научили его осторожности, умению оценивать силу противника и справляться со стыдом, когда всё идёт не по плану. Опыт из хорового училища, хоть и неприятный, стал частью его становления как личности.

Советы для подростков

  1. Избегать ненужных конфликтов и драк, особенно с незнакомыми людьми.

  2. Всегда иметь рядом взрослых или наставников, которые могут помочь в сложной ситуации.

  3. Учиться самообладанию и управлять эмоциями — это помогает избежать травм и неприятных последствий.

А что если…

Если бы Пьеха решился вступить в драку с незнакомцем без предупреждения друзей, последствия могли быть ещё более неприятными. Важно понимать, что физические конфликты редко приносят пользу и часто приводят к травмам и психологическому дискомфорту.

Плюсы и минусы школьных конфликтов

Плюсы Минусы
Развивает смелость Риск травм
Учит принимать решения Стыд и неловкость
Формирует опыт самозащиты Потеря доверия одноклассников

Интересные факты

  1. В хоровых училищах Санкт-Петербурга детей обучают не только вокалу, но и дисциплине, что иногда приводит к конфликтным ситуациям.

  2. Сцены драк в школе вдохновляют на творчество многих артистов, которые потом делятся историями в интервью.

  3. Психологи отмечают, что физические столкновения в детстве могут влиять на формирование характера, но чаще положительное воздействие даёт умение решать конфликты без насилия.

Исторический контекст

В Советском Союзе и постсоветской России в музыкальных школах строго соблюдались правила дисциплины, а участие в уличных драках считалось серьезным проступком. Тем не менее, подростки часто испытывали границы своих возможностей именно через конфликты с ровесниками.

