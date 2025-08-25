Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девочка на море
девочка на море
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:42

Как мы выбрались в бархатный сезон, не сорвав учёбу ребёнку

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится

Сентябрь для родителей — месяц дилеммы. С одной стороны, море остаётся тёплым, а отдых в бархатный сезон комфортнее, чем летом. С другой — ребёнок идёт в школу. Я сам сталкивался с этим вопросом и понял: найти баланс реально.

Когда лучше ехать

Оптимально планировать отдых во второй половине сентября или в начале октября. В этот период школа уже вошла в ритм, стартовая "адаптация" пройдена, и короткая поездка не собьёт процесс.

Как договориться со школой

Многие учителя идут навстречу, если предупредить заранее. Можно взять тетради и задания с собой: сейчас часть школ даже даёт доступ к электронным дневникам. Главное — показать, что вы не "забили", а готовы совмещать.

Личный опыт

Мы ездили в Турцию в конце сентября, когда у ребёнка был 4-й класс. Учитель дала список упражнений, и часть заданий он делал утром в отеле. Зато днём — море, а вечером — прогулки. Вернувшись, ребёнок не отстал от программы, а отдых получился идеальным.

Формат поездки

— Лучше выбирать 10-12 дней максимум, чтобы не выпадать надолго.
— Совмещать отдых с лёгким обучением: читать книги, решать задачи, писать дневник путешествия.
— Выбирать страны и города, где есть интернет — тогда проще держать связь с учителем.

Итог

Бархатный сезон и школа совместимы. Важно заранее договориться с педагогами, взять задания и воспринимать путешествие как часть обучения: ребёнок получает опыт, впечатления и остаётся в школьном ритме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют туристам заранее подавать заявки на визу в Китай вчера в 21:16

Китайская виза превращается в квест: туристам придётся начинать подготовку за месяцы

Изменения в алгоритме получения китайской визы увеличили сроки. Туристам советуют подавать документы за 2–3 месяца до поездки.

Читать полностью » Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий вчера в 20:17

Экскурсии, которые больше не покупают: чем заменили дворцы и крепости

Туристы всё чаще бронируют экскурсии через онлайн-площадки, а не у туроператоров. Но за свободой выбора скрываются серьёзные риски.

Читать полностью » Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября вчера в 19:16

Каникулы в октябре — чемоданы на море: как Турция встретит российских школьников

На осенние каникулы туристы смогут улететь в Анталью рейсами семи авиакомпаний. В 2025 году часть программ продлили дольше обычного.

Читать полностью » Что посмотреть в Павловске: дворец, Храм Дружбы и Колоннада Аполлона вчера в 18:47

Тайны Павловского дворца: какие впечатления ожидать в этом уголке Петербурга

Павловск — уникальный место среди культурных объектов России. Узнайте, как провести незабываемый день в этом красивом историческом пригороде Санкт-Петербурга.

Читать полностью » 10 лучших способов провести время в Риме вчера в 17:42

10 неочевидных способов влюбиться в Рим — откройте секреты итальянской столицы

Рим — город, который невозможно познать полностью за один отпуск. Узнайте о 10 занятиях, которые подарят вам настоящие римские впечатления.

Читать полностью » Новые правила получения испанских виз: повышение цен до 70 000 рублей вчера в 16:44

Испанские визы: куда исчезли квоты и почему цена возросла до 70 тысяч рублей

Сокращение визовых квот в Испании вызвало резкое повышение цен на услуги туристических агентов. Теперь за подачу паспорта могут запросить до 70 тыс. рублей!

Читать полностью » Какие вещи брать в глэмпинг, а какие нет — опыт отдыхающих 23.08.2025 в 15:48

Глэмпинг – что взять с собой: 10 вещей, которые гарантированно пригодятся

Готовитесь к глэмпингу? Узнайте, какие вещи обязательно возьмите с собой для комфортного отдыха, и что можно оставить дома!

Читать полностью » Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей вчера в 14:42

Почему школьные каникулы — это лучшее время для поездки в Турцию: узнайте, что предлагает октябрь

Узнайте, почему ноябрь — лучшее время для поездки в Турцию с детьми и какие курорты предлагают привлекательные цены за отдых от 150 тыс. рублей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Еда

Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция
Дом

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой
Наука и технологии

Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона
Питомцы

Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности
Красота и здоровье

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом
Авто и мото

Ford создаст 1000-сильный внедорожный суперкар для гонок по бездорожью — Джим Фарли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru