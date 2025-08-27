Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:14

Медосмотр перед школой спасает жизни: врачи назвали болезни, которые находят у детей

Педиатр Инга Лалаян рассказала, какие обследования проходят дети перед школой

Поступление в первый класс — важный этап для ребёнка и его родителей. Но не менее важен и медицинский осмотр, который позволяет вовремя выявить скрытые заболевания. О том, какие обследования проходят школьники, "Газете.Ru" рассказала педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Инга Лалаян.

Какие анализы и обследования проводят

"Общий анализ крови рекомендуют сдавать регулярно с 6-7 лет. Он может выявить анемии, инфекции, воспалительные процессы, злокачественные заболевания кроветворной системы, нарушения свертываемости крови", — пояснила Лалаян.

Общий анализ мочи — помогает выявить воспаления и нарушения работы почек.
УЗИ почек и органов брюшной полости — проводится в 3, 7 и 15 лет, а также при медицинских показаниях. Оно позволяет обнаружить пороки развития, хронические воспаления, аномалии строения органов и даже новообразования.

Обследования сердца

По словам врача, в 6-7 лет перед школой детям назначают эхокардиографию. С её помощью можно выявить врождённые и приобретённые пороки сердца, изменения клапанов и различные типы кардиомиопатий.

Не менее важна и электрокардиография.

"ЭКГ помогает диагностировать нарушения проводящей системы сердца, длительные паузы ритма, значительную эктопическую активность, включая фибрилляцию предсердий, которая не всегда проявляется при обычном клиническом осмотре", — отметила Лалаян.

Все эти заболевания опасны и требуют раннего выявления, поэтому медосмотр перед школой нельзя откладывать.

Консультации специалистов

Кроме обязательных обследований, педиатр советует дополнительно посетить:

  • эндокринолога,
  • ЛОРа,
  • невролога,
  • офтальмолога,
  • стоматолога,
  • детского уролога или акушера-гинеколога.

Итог

Медосмотр в 7 лет — это не формальность, а возможность вовремя заметить болезни, которые могут оставаться незамеченными. Чем раньше начнётся лечение, тем выше шансы сохранить здоровье ребёнка.

