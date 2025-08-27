Медосмотр перед школой спасает жизни: врачи назвали болезни, которые находят у детей
Поступление в первый класс — важный этап для ребёнка и его родителей. Но не менее важен и медицинский осмотр, который позволяет вовремя выявить скрытые заболевания. О том, какие обследования проходят школьники, "Газете.Ru" рассказала педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Инга Лалаян.
Какие анализы и обследования проводят
"Общий анализ крови рекомендуют сдавать регулярно с 6-7 лет. Он может выявить анемии, инфекции, воспалительные процессы, злокачественные заболевания кроветворной системы, нарушения свертываемости крови", — пояснила Лалаян.
Общий анализ мочи — помогает выявить воспаления и нарушения работы почек.
УЗИ почек и органов брюшной полости — проводится в 3, 7 и 15 лет, а также при медицинских показаниях. Оно позволяет обнаружить пороки развития, хронические воспаления, аномалии строения органов и даже новообразования.
Обследования сердца
По словам врача, в 6-7 лет перед школой детям назначают эхокардиографию. С её помощью можно выявить врождённые и приобретённые пороки сердца, изменения клапанов и различные типы кардиомиопатий.
Не менее важна и электрокардиография.
"ЭКГ помогает диагностировать нарушения проводящей системы сердца, длительные паузы ритма, значительную эктопическую активность, включая фибрилляцию предсердий, которая не всегда проявляется при обычном клиническом осмотре", — отметила Лалаян.
Все эти заболевания опасны и требуют раннего выявления, поэтому медосмотр перед школой нельзя откладывать.
Консультации специалистов
Кроме обязательных обследований, педиатр советует дополнительно посетить:
- эндокринолога,
- ЛОРа,
- невролога,
- офтальмолога,
- стоматолога,
- детского уролога или акушера-гинеколога.
Итог
Медосмотр в 7 лет — это не формальность, а возможность вовремя заметить болезни, которые могут оставаться незамеченными. Чем раньше начнётся лечение, тем выше шансы сохранить здоровье ребёнка.
