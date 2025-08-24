Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мама с ребенком
мама с ребенком
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 7:04

В школы придёт врач: кто такие амбассадоры ЗОЖ и чем они займутся

В российских школах могут появиться амбассадоры здорового образа жизни

В ближайшее время школы в России могут получить нового участника образовательного процесса — амбассадора здорового образа жизни. С инициативой выступила Елизавета Заикина, директор педиатрического направления "Клиники Фомина".

Что это за нововведение

По словам специалиста, амбассадор ЗОЖ — это врач, который будет регулярно присутствовать в школе и доступно общаться с детьми на темы здоровья. Школьники смогут:

  • задавать любые, даже неловкие вопросы;
  • получать рекомендации в простой и понятной форме;
  • формировать здоровые привычки не в теории, а через живой диалог со специалистом.

Идея состоит в том, чтобы естественно встроить такую роль в учебный процесс, а не превращать её в отдельный сухой предмет.

Что ещё изменится в школьной программе

Также омбудсмен по правам ребёнка Мария Львова-Белова объявила о нескольких изменениях для 5-7 классов:

  • урок обществознания будет заменён на новый предмет — "История нашего края";
  • в ряде школ в тестовом режиме начнут выставлять оценки за поведение.

Эти изменения вступят в силу с начала нового учебного года.

