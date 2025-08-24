В школы придёт врач: кто такие амбассадоры ЗОЖ и чем они займутся

В ближайшее время школы в России могут получить нового участника образовательного процесса — амбассадора здорового образа жизни. С инициативой выступила Елизавета Заикина, директор педиатрического направления "Клиники Фомина".

Что это за нововведение

По словам специалиста, амбассадор ЗОЖ — это врач, который будет регулярно присутствовать в школе и доступно общаться с детьми на темы здоровья. Школьники смогут:

задавать любые, даже неловкие вопросы;

получать рекомендации в простой и понятной форме;

формировать здоровые привычки не в теории, а через живой диалог со специалистом.

Идея состоит в том, чтобы естественно встроить такую роль в учебный процесс, а не превращать её в отдельный сухой предмет.

Что ещё изменится в школьной программе

Также омбудсмен по правам ребёнка Мария Львова-Белова объявила о нескольких изменениях для 5-7 классов:

урок обществознания будет заменён на новый предмет — "История нашего края";

в ряде школ в тестовом режиме начнут выставлять оценки за поведение.

Эти изменения вступят в силу с начала нового учебного года.