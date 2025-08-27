Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Школьный рюкзак и набор
Школьный рюкзак и набор
Опубликована сегодня в 14:10

Неправильный рюкзак может стать причиной искривления позвоночника

Врач Саутенко назвал максимальный вес рюкзака для школьника

Тяжёлый рюкзак — частая причина проблем с осанкой у детей. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко в беседе с RT назвал безопасный предел нагрузки.

Норма веса

"Полный школьный рюкзак должен весить не более 10% массы тела ребёнка", — подчеркнул специалист.

Если ученик весит 30 килограммов, то максимально допустимый вес ранца составляет около 3 килограммов.

Чем опасен перегруженный ранец

"Перегрузка приводит к смещению центра тяжести, ребёнок начинает компенсаторно напрягать мышцы и сутулиться. Это путь к хронической боли и проблемам с осанкой", — объяснил Саутенко.

Как правильно выбрать рюкзак

По словам врача, удобство — главный критерий.

  • ребёнок должен примерить рюкзак в магазине,
  • походить с ним и проверить, не мешает ли он при движении,
  • если школьник наклоняется вперёд или меняется походка — модель не подходит.

Итог

Слишком тяжёлый или неудобный ранец может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Поэтому при выборе важно учитывать не только вместимость, но и вес пустого рюкзака, его форму и комфорт для ребёнка.

