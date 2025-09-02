Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Школьник
Школьник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 5:17

Неправильный рюкзак может испортить осанку школьника быстрее, чем гаджеты

Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения

Выбор школьного рюкзака напрямую влияет на осанку ребёнка и его здоровье. Врач-травматолог-ортопед сервиса "СберЗдоровье" Александр Аржаков пояснил, на какие характеристики стоит обратить внимание, чтобы портфель не стал причиной проблем со спиной.

Спинка рюкзака

Первое, на что стоит обратить внимание, — спинка. Лучше выбирать модели с ортопедической или анатомической основой: они поддерживают правильное положение позвоночника. Дополнительным плюсом станут грудные ремни, которые помогают равномерно распределять вес и снижают риск развития сколиоза.

Лямки

Широкие лямки — ещё один важный критерий. Их оптимальная ширина составляет 4-8 сантиметров. Такие ремни меньше врезаются в плечи и кожу ребёнка, уменьшая нагрузку. Важно правильно настроить длину лямок под рост школьника.

"Он (рюкзак — прим.) должен располагаться в центре спины, не стеснять движения и не перемещаться вбок при ходьбе", — уточнил врач.

Размер и посадка

Рюкзак необходимо подбирать под ширину плеч ребёнка. Слишком узкая или чрезмерно широкая модель может смещать центр тяжести и создавать дискомфорт. Нижняя граница портфеля должна располагаться на уровне поясницы — так нагрузка распределяется наиболее физиологично.

Таким образом, правильно выбранный рюкзак поможет школьнику чувствовать себя комфортно и сохранит здоровье его спины. Родителям важно учитывать все детали — от формы спинки до длины лямок.

