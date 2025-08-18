Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:41

Рюкзак, который тянет в сторону сутулости

Врач назвал оптимальный рюкзак для равномерной нагрузки на позвоночник ребёнка

Обычный бесформенный рюкзак может стать причиной боли в спине и даже деформации осанки у ребёнка. Об этом предупреждает врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Почему мягкие рюкзаки вредны

"Использование таких моделей на постоянной основе даёт избыточную нагрузку на плечевой пояс, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки. Это касается абсолютно любых "мягких" рюкзаков, включая популярные спортивные бренды", — отмечает специалист.

Оптимальный вариант

Лучший выбор — модели с плотной анатомической спинкой, повторяющей естественные изгибы позвоночника в области груди и поясницы. Они равномерно распределяют вес и удобнее сидят на спине.

Для максимального комфорта стоит выбирать рюкзак с внутренним карманом у спинки, куда можно положить самые тяжёлые предметы — учебники или планшет. Это обеспечит плотное прилегание и снизит нагрузку на позвоночник.

Важные детали

  • глубина рюкзака не должна быть слишком большой — иначе он будет тянуть назад и провоцировать сутулость;
  • высота и ширина могут варьироваться, главное — удобство для ребёнка;
  • ранец должен располагаться на уровне спины, а не висеть на пояснице.

"Привычка носить рюкзак на спущенных лямках опасна развитием сутулости — ребёнок непроизвольно наклоняется вперёд, а плечи сворачиваются внутрь", — подчёркивает врач.

Читайте также

Эксперт предупредила: кондиционер может вызвать воспаление при неправильной настройке вчера в 22:16

Холод — не главное: куда дует кондиционер, важнее, чем сколько градусов

Холодный воздух — не всегда благо. Эксперт рассказала, как неправильное использование кондиционера летом может вызвать болезни — и как этого избежать.

Читать полностью » Врач: болезнь вейперов EVALI может потребовать ИВЛ и имитирует пневмонию вчера в 22:16

Вкус клубники, кашель и кислородная маска: болезнь вейперов врывается в Россию

Новая угроза от вейпов: врачи фиксируют случаи поражения лёгких, напоминающих пневмонию. Что такое EVALI, как её выявляют и почему последствий ещё не просчитали?

Читать полностью » Врачи объяснили, как жара и тесная обувь вызывают отеки ног вчера в 21:47

Чем опасно неправильное выбор обуви в жару: 5 ошибок, и каких лучше избегать

Узнайте, как неправильно выбранная летняя обувь может усугубить проблему отеков ног. 5 критических ошибок, которые стоит избегать в жару.

Читать полностью » Диетологи назвали безопасную суточную норму арбуза для взрослых и детей вчера в 20:44

Умеренность — мать здоровья: сколько арбуза можно есть без последствий

Узнайте, как чрезмерное употребление арбуза может отразиться на вашем здоровье. Специалисты дают советы и призывают к осторожности.

Читать полностью » Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению вчера в 19:40

Солнце может обжечь не только кожу: чем грозит ультрафиолет глазам

Ультрафиолетовые лучи способны вызвать серьезные повреждения глаз, известные как фотокератит. Узнайте, как распознать симптомы и уберечь себя от опасности.

Читать полностью » Врачи рекомендуют ограничить мясо, рыбу и бобовые при подагре вчера в 18:48

Не давайте подагре шанса: ешьте это и забудьте о болях в суставах

Узнайте, какие продукты необходимо исключить из рациона при подагре, чтобы снизить уровень мочевой кислоты и предотвратить обострения.

Читать полностью » Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа вчера в 18:36

Не крем и не сыворотка: этот мини-помощник преображает кожу даже в самолете

Узнайте, как маленький спрей заменяет 3 бьюти-средства: мгновенно увлажняет, фиксирует макияж и спасает кожу в самолете. Подбор состава для сухой, жирной кожи и антиоксидантной защиты.

Читать полностью » Врачи рекомендуют ромашковый и мятный чай для улучшения сна и снижения тревожности вчера в 17:41

Вечер перестанет быть мучением: эти пять трав помогут быстро уснуть

Откройте секрет спокойного сна! Узнайте о 5 лучших травяных чаях (ромашка, мята, лаванда и другие), которые помогут расслабиться, снять стресс и быстро заснуть.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Размножение винограда: 3 проверенных метода, чтобы ягод стало больше
Спорт и фитнес

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций
Туризм

Практичные советы по сбору легкой сумки в самолёт
Питомцы

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать
Еда

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция
Еда

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению
Еда

Как приготовить бифштекс из говяжьего фарша: пошаговая инструкция
Авто и мото

Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза
