Рюкзак, который тянет в сторону сутулости

Обычный бесформенный рюкзак может стать причиной боли в спине и даже деформации осанки у ребёнка. Об этом предупреждает врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Почему мягкие рюкзаки вредны

"Использование таких моделей на постоянной основе даёт избыточную нагрузку на плечевой пояс, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки. Это касается абсолютно любых "мягких" рюкзаков, включая популярные спортивные бренды", — отмечает специалист.

Оптимальный вариант

Лучший выбор — модели с плотной анатомической спинкой, повторяющей естественные изгибы позвоночника в области груди и поясницы. Они равномерно распределяют вес и удобнее сидят на спине.

Для максимального комфорта стоит выбирать рюкзак с внутренним карманом у спинки, куда можно положить самые тяжёлые предметы — учебники или планшет. Это обеспечит плотное прилегание и снизит нагрузку на позвоночник.

Важные детали

глубина рюкзака не должна быть слишком большой — иначе он будет тянуть назад и провоцировать сутулость;

высота и ширина могут варьироваться, главное — удобство для ребёнка;

ранец должен располагаться на уровне спины, а не висеть на пояснице.