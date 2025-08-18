Рюкзак, который тянет в сторону сутулости
Обычный бесформенный рюкзак может стать причиной боли в спине и даже деформации осанки у ребёнка. Об этом предупреждает врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
Почему мягкие рюкзаки вредны
"Использование таких моделей на постоянной основе даёт избыточную нагрузку на плечевой пояс, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки. Это касается абсолютно любых "мягких" рюкзаков, включая популярные спортивные бренды", — отмечает специалист.
Оптимальный вариант
Лучший выбор — модели с плотной анатомической спинкой, повторяющей естественные изгибы позвоночника в области груди и поясницы. Они равномерно распределяют вес и удобнее сидят на спине.
Для максимального комфорта стоит выбирать рюкзак с внутренним карманом у спинки, куда можно положить самые тяжёлые предметы — учебники или планшет. Это обеспечит плотное прилегание и снизит нагрузку на позвоночник.
Важные детали
- глубина рюкзака не должна быть слишком большой — иначе он будет тянуть назад и провоцировать сутулость;
- высота и ширина могут варьироваться, главное — удобство для ребёнка;
- ранец должен располагаться на уровне спины, а не висеть на пояснице.
"Привычка носить рюкзак на спущенных лямках опасна развитием сутулости — ребёнок непроизвольно наклоняется вперёд, а плечи сворачиваются внутрь", — подчёркивает врач.
