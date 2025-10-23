Школа подключена, но не ко всему: что скрывает новый Wi-Fi для учеников

В школах Пензенской области начнут устанавливать Wi-Fi-сеть. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов в прямом эфире во "ВКонтакте" 23 октября.

"Есть нацпроект "Экономика данных [и цифровая трансформация государства]”. Со следующего года денежные средства нам выделены, и мы начнем в школах строить сеть Wi-Fi", — пояснил министр.

Как будет развиваться проект

Программа рассчитана до 2030 года. Первые подключения появятся уже в 2026 году - тогда беспроводной интернет заработает примерно в 40 школах региона.

Изосимов подчеркнул, что это будет обычный Wi-Fi с авторизацией, к которому смогут подключаться как учителя, так и ученики.

Безопасный интернет для школьников

Министр отметил, что важная часть проекта — контроль контента.

"Общественный Wi-Fi в школах может позволить фильтровать контент для учеников. Они будут не все ресурсы смотреть, а только то, что, скажем, позволительно для их возраста. Потому что сейчас в интернете очень много контента, и разнообразного", — добавил Изосимов.

Таким образом, школьный Wi-Fi будет не просто средством подключения, а инструментом для создания безопасной цифровой среды и расширения возможностей для обучения.