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Школьный класс с учениками
Школьный класс с учениками
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:32

Четверг хотят сделать самым легким днем для школьников: что может пойти не так с новой инициативой

Идея введения обязательного облегченного учебного дня в четверг это вредная и поспешная инициатива, считает детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева. Специалист пояснила в беседе с изданием NewsInfo, что подобное решение может негативно сказаться на развитии школьников, лишая их необходимой интеллектуальной и дисциплинарной нагрузки.

Ранее в материалах Роспотребнадзора сообщалось, что для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

При этом многие эксперты отмечают, что учебная нагрузка на современных детей и без того является предметом дискуссий в профессиональном сообществе.

По мнению психолога, в массовом порядке разгружать школьников в середине недели нет никакого смысла. Эксперт подчеркнула, что такие поблажки допустимы только в частном порядке для детей со слабым здоровьем или нервным истощением. Она отметила, что современному поколению требуется интенсивное развитие, а не избыток свободного времени, которое зачастую тратится на деструктивный контент. Зачастую чрезмерная психологическая безопасность детей и ограждение их от усилий приводят к обратным результатам.

"Я думаю, что есть не то чтобы необходимость, а есть смысл без всякого нового закона давать разрешение на один такой день в середине недели особо слабому, нервному, истощенному, больному ребенку, который учится в обычной школе при этом. Всем остальным совершенно это не нужно", — отметила Медведева.

Эксперт добавила, что в период активного роста мозг ребенка должен быть максимально загружен полезной деятельностью. Свободный день в середине недели, когда родители находятся на работе, может стать фактором риска, так как школьник остается предоставлен сам себе. Кроме того, к четвергу учащиеся только входят в ритм, и прерывать его нецелесообразно. Важно понимать, что правильно выстроенный режим дня помогает справляться с любыми задачами без вреда для психики.

"Надо бояться другого, не нагружать их голову. Детей надо нагружать, потому что это тот период, когда человек бурно должен развиваться интеллектуально и эмоционально. А так он перегружает себя всякими глупостями и гадостями, вредностями из интернета", — пояснила специалист.

Вместо сокращения учебной недели психолог предложила обратить внимание на количество уроков в начальных классах. По ее словам, давать по пять-шесть занятий самым маленьким ученикам избыточно.

Для первоклассников более актуальным является график занятий, позволяющий усваивать информацию без переутомления. Также в системе образования активно обсуждается вопрос, насколько начало уроков влияет на общую успеваемость и самочувствие школьников.

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Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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