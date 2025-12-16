Подростки с ножами: что заставляет их нападать на учителей и одноклассников — скрытая угроза для школ

В понедельник в Санкт-Петербурге девятиклассник напал на учительницу с ножом, а затем попытался покончить с собой. К счастью, оба остались живы. Однако в тот же день, в Подмосковье, произошел новый трагический инцидент, где 15-летний Тимофей, учащийся одной из местных школ, напал на учеников и охранника. Один из школьников погиб, пишет "Комсомольская Правда".

Взаимосвязь трагедий и психологические аспекты

Эксперты обращают внимание на несколько факторов, которые могут способствовать подобным актам агрессии. Как отмечает в своем блоге кандидат психологических наук и многодетная мама Лариса Суркова, такие события, увы, не являются полной неожиданностью.

"Существует совокупность совпадающих факторов, таких как перепады давления и температуры, вирусные заболевания и общее расслабление после трагедий", — пишет она.

Но наиболее важным моментом является игнорирование личностных особенностей подростков.

"Подростки с такими отклонениями всегда подают сигналы миру, и если их игнорировать, последствия могут быть трагичными", — добавляет Суркова.

Важность внимания к изменениям в поведении

Психолог советует родителям и учителям быть особенно внимательными к изменениям в поведении детей. Если ребенок становится тихим, хотя раньше был активным, если он начинает выражать агрессию или ненависть, важно не оставлять это без внимания. Апатия, депрессия или проявления агрессии должны насторожить взрослых. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Уроки безопасности для школ и родителей

Администрации школ следует усилить охрану и быть наготове. История с подростковыми преступлениями показывает, что на фоне трагедий могут возникать подражатели, и вовремя принятые меры могут помочь предотвратить подобные инциденты. Важно, чтобы школьные власти были готовы к таким вызовам.

Психологи также дают рекомендации родителям и детям, переживающим последствия трагедий. Если ребенок переживает стресс из-за произошедшего, важно уделять ему внимание, больше общаться, выслушивать и поддерживать.

"Больше обнимайте, гладьте по голове, целуйте", — советуют эксперты.

Поддержка и стабильность, а также разговоры о чувствах, играют ключевую роль в восстановлении эмоционального равновесия.

Как разговаривать с детьми после трагедий

Психологи подчеркивают, что важно не избегать разговоров с детьми о том, что произошло. Даже если дети не учились в этой школе, они могут быть обеспокоены случившимся. Родителям рекомендуется уделить внимание чувству безопасности своих детей и объяснить им, что они могут обсудить свои чувства и переживания. Важно показывать ребенку надежду и уверенность в будущем, несмотря на происшедшее.