Единый стиль для школьников возвращается в повестку: обсуждение перенесли, но не свернули

Тема школьной спортивной формы снова выходит на повестку — обсуждение не закрывают и переносят на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олега Матыцина, сделанное на пресс-конференции. По его словам, вопрос введения единой формы в школах продолжат обсуждать в 2026 году.

Что предлагает Матыцин

Ранее Матыцин вместе с другими депутатами выдвинул инициативу о введении в школах единой спортивной формы. Он подчеркнул, что предложение было сформулировано при участии коллег как из профильного, так и из других комитетов.

"Благодарен коллегам-депутатам из профильного и других комитетов, что эта инициатива была нами сформулирована", — сказал Олег Матыцин.

В качестве смыслового обоснования он назвал воспитательный эффект. По его словам, спортивная форма должна символизировать цвета российского флага, и именно это, как он считает, придаёт инициативе дополнительное значение. Матыцин также отметил, что и Министерство спорта, и Министерство просвещения позитивно отнеслись к идее.

Какой механизм обсуждают

Глава думского комитета уточнил, что для реализации инициативы не требуется менять федеральное законодательство. По его оценке, достаточно административного решения в виде приказа со стороны Министерства просвещения.

Он добавил, что уже прозвучали обращения и получены позитивные ответы. По его словам, далее это будет оформлено как пожелание руководству ведомств, чтобы решение было принято в новом году. Внутри самой идеи Матыцин не видит существенных препятствий и не считает её затратной для исполнения.